Yle tuo kiinnostavimmat aiheet tarjolle pystyvideomuodossa Yle-sovellukseen

Pystyvideomuotoisella sisällöntarjonnalla tavoitellaan erityisesti nuoria aikuisia, jotka ovat tottuneet sisällön kuluttamiseen erilaisten fiidien kautta. Tämä videofiidi tarjoaa tarkistettua tietoa, viihdyttävää sisältöä ja kiinnostavia puheenaiheita videomuodossa, sillä lyhyet videot ovat ohittaneet tekstin nuorten suosituimpana tapana kuluttaa muun muassa uutisia. Yle haluaa tarjota tarkistettua tietoa tässä nuorten suosimassa muodossa.

Tarjolla on rajallinen virta lyhytvideoita, josta löytyvät ajankohtaiset ja oleelliset uutissisällöt sekä viihdyttävät ilmiöt kootusti. Videovirran parissa sekä viihdytään että pysytään mukana siinä, mitä maailmalla tapahtuu. Aikaa pitää kuitenkin jäädä muuhunkin, minkä vuoksi uusi lyhytfiidi on suunniteltu siten, että viisitoista minuuttia selailua päivässä riittää.

“Moni kokee tämän hetkisen videovirtatarjonnan uuvuttavaksi ja aikaa vieväksi. Me haluamme tarjota nuorille tarkistettua tietoa muodossa, jota he ovat tottuneet käyttämään. Videofiidi on vastuullisesti tuotettu, eikä tarkoituksena ole tarjota loputonta videoiden virtaa. Haluamme säästää käyttäjän aikaa ja kertoa hänelle, kun hän on ajan tasalla”, kuvaa Yle-sovelluksesta vastaava päällikkö Elina Paasonen.



Videovirrassa otetaan vahvasti kiinni käyttäjien tarpeisiin ja heidän tapaansa käyttää mediaa. Lyhytfiidiä onkin kehitetty yhteistyössä yli 1200 nuoren testaajan kanssa. Testien mukaan nuoret kokevat videofiidin sekä mielenkiintoiseksi että informatiiviseksi. Uutiset, asiasisältö ja informatiivisuus erottavat sen muista fiideistä, mutta viihteellisempi sisältö tuo houkuttelevuutta.

“Luotettavan tiedon saanti on olennaisesti vaikeutunut varsinkin nuorten maailmassa, jossa syötteitä hallitsevat vahvasti viihteelliset ja fiktiiviset konseptit. Nuoret kohdeyleisöt eivät hae uutisia niinkuin vanhemmat yleisöt, joten heille on tarjoiltava viihdettä ja uutisia heille luontevalla tavalla”, jatkaa Paasonen.

Ylen lyhytvideofiidin pariin pääsee lataamalla Yle-sovelluksen tuoreimman version.



Lue tiedote verkossa