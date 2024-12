Yli 1000 hygieniatuotetta apua tarvitseville perheille ja satoja hyviä tekoja yhteisön hyväksi - SSO ja Commu tukemassa arjen pieniä hyviä tekoja

Auttamisen sovellus Commu on saanut lämpimän vastaanoton SSO:n toiminta-alueella, jossa yli 3000 henkilöä on kirjautunut palveluun. He ovat tehneet yli 250 hyvää tekoa – ruoka-avusta syntymäpäivien järjestämiseen ja auton renkaiden vaihtoon. Pienet arjen avustukset, kuten lemmikkien hoitaminen tai auton akun varavirran antaminen, ovat osoittautuneet yhtä merkityksellisiksi.

Yksi käyttäjätarina tulee Salosta, missä perheenäiti Mari sai apua poikansa syntymäpäiväjuhliin.

"Perheemme taloudellinen tilanne on ollut todella vaikea kesän jälkeen. Mieheni jäi työttömäksi ja minä olen kotiäiti. Emme olisi pystyneet järjestämään pojallemme minkäänlaisia syntymäpäiviä, ja se tuntui tosi pahalta. Pyysin Commussa apua, jos joku voisi leipoa kakun, mutta Tiina yllätti minut täysin. Hän keräsi ystävineen kasaan yllätyksen, hän leipoi kakun, toinen antoi koristeita ja kolmas osti herkkuja. Heidän välittämisensä toi minulle toivoa vaikeaan hetkeen ja pojalleni unelmien syntymäpäivän. En voi kiittää tarpeeksi."

SSO:n viestintäkoordinaattori Salla Aho korostaa oman kotiseudun hyvinvoinnin edistämisen tärkeyttä SSO:lle.

– On ollut ilahduttavaa nähdä, kuinka alueemme asukkaat ovat löytäneet Commu-sovelluksen ja jakaneet naapuriapua ja hyviä tekoja sitä kautta. Järjestämämme hygieniatuotekeräys osoitti, että auttamisen halu elää vahvasti toimialueellamme. Pienelläkin hyvällä teolla on suuri vaikutus avun saajalle, unohtamatta avun tarjoajalle tulevaa hyvää mieltä.

Commu on ollut osaltaan vahvistamassa avun antamisen kulttuuria SSO:n alueella, ja sen kautta on tehty ympäri Suomen yli 25,000 hyvää tekoa. Commun perustaja Karoliina Kauhanen muistuttaa, että yhteisöllisyyden voima on erityisen tärkeä haastavina aikoina.



“Yksinäisyys on aikamme suurin sosiaalinen ongelma. Yhä useampi meistä jää yksin muuttuvissa elämäntilanteissa. Ja se maksaa ihmishenkiä ja rahaa,” Kauhanen toteaa. “Pienet hyvät teot eivät vaadi suuria ponnistuksia, mutta niiden vaikutus on merkittävä niin auttajalle kuin avun saajalle. On ollut ilo nähdä, kuinka paljon hyvää käyttäjämme ovat tehneet syksyn aikana. Odotamme innolla joulun hyviä tekoja!”

SSO:n ja Commun yhteistyön avulla pyritään varmistamaan, että auttamisen ilo ja pienet arjen sankariteot tulevat osaksi mahdollisimman monen ihmisen arkea.

“Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa siihen, että hyvän tekeminen ja auttamisen halu lisääntyisivät kotiseudullamme. Onhan meitä SSO:laisia yli 1200, ketkä jo nyt toteuttavat pieniä hyviä tekoja työarjessaan,” Aho kiteyttää.

5 vinkkiä joulun hyviin tekoihin!

Tässä viisi vinkkiä helppoihin hyviin tekoihin, joita jokainen voi toteuttaa arjessaan: