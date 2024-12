Luvatta tehty asbestipurkutyö käsiteltiin hovioikeudessa – yhteisösakko ja rikoshyödyn menettämisseuraamus aleni, päiväsakot pysyivät

Hovioikeus otti ratkaisussa huomion, että yhtiö on tapahtuman jälkeen huolehtinut velvoitteistaan ja maksanut asbestiluvan omaavalle yhtiölle purkamistyöstä. Kyse on pienestä perheyhtiöstä ja yhtiön vastuuhenkilöille on myös määrätty sakkorangaistukset. Hovioikeus arvioi, että kohtuullinen yhteisösakko on – edellä mainitut seikat sekä yhtiön toiminnassa tehtyjen laiminlyöntien luonne huomioon ottaen – 5 000 euroa.

Hovioikeus katsoo asiassa selvitetyksi, että yhtiö on pääurakoitsijan asemassa laiminlyönyt huolehtia siitä, että asbestipitoiset rakennusmateriaalit on rakennustyömaalla purettu oikeilla työtavoilla, ja että on muutenkin toimittu niin kuin asbestipurkutyötä koskevassa lainsäädännössä on säädetty.

Asbestipitoisten materiaalien selvitystyö ja purku on tehtävä ennen varsinaista rakennuksen purkutyötä, noudattaen asbestipurkutyöhön liittyvää lainsäädäntöä. Hovioikeus katsoi, että kyseisellä purkutyömaalla on käsitelty jätettä hallitsemattomasti, ja laiminlyönti on ollut omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista ja vaaraa terveydelle. Yhtiön toimesta on edelleen vuonna 2023 jatkettu purkutöitä vastoin kaupungin ympäristöviranomaiselle esitettyä suunnitelmaa ja vastoin työturvallisuutta koskevia lain velvoitteita.

Työnantajan edustajien vastuista hovioikeus toteaa, että työnantajan vastuulle kuuluu työn vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä työn jatkuva tarkkailu. Johto voi delegoida prosessin toteuttamisen, mutta kokonaisvastuu säilyy aina ylimmällä johdolla. Tästä syystä toimitusjohtajan vähimmäisvelvollisuuksiin on kuulunut varmistaa, että työnjohtajat ovat hoitaneet yhtiön velvoitteita.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että asbestipurkutyön tekeminen edellyttää työsuojeluviranomaisen myöntämää asbestipurkutyölupaa. Asbesti on syöpää aiheuttavaa ainetta.

Asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei ole vaarallista niin kauan kun materiaali pysyy ehjänä. Terveydelle ja ympäristölle vaarallinen asbestipöly (asbestikuidut) vapautuu siinä vaiheessa, kun materiaali menee rikki esimerkiksi purkutyön yhteydessä. Asbesti voi aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa sekä muita sairauksia.

Asbestityöasetuksessa mainitut työmenetelmät perustuvat siihen, että asbestin aiheuttamat haitat tai vaarat tulee estää tai poistaa heti vaaran lähteellä siten, että asbestipölyn leviäminen ja asbestipölylle altistuminen estetään tai ainakin minimoidaan. Rakennustyömaan päätoteuttajan vastuulla on jatkuvasti tarkkailtava työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintoja ja niiden yhteensovittamista, velvoitteiden täytäntöönpanoa, työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Työsuojelutarkastuksella annetut velvoitteet ohjeistavat työnantajaa toimimaan lain edellyttämällä tavalla. Työnantajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon työsuojelutarkastajan antamat viranomaisohjeistukset ja aktiivisesti varmistaa, että yhtiön toiminta vastaa vähintäänkin laissa säädettyjä minimivaatimuksia.

Vaasan hovioikeuden tuomio, annettu 21.11.2024, asianumero R 24/296. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 5.2.2024, asianumero R 23/1151.