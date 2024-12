Sami Puutio uudistamaan Viestintätoimisto Meditaa

Minne some on menossa – 10. CMADFI tuo uusinta tietoa alan ammattilaisille 19.1.2021 07:32:10 EET | Tiedote

Somealustojen vallankäyttö on puhuttanut pitkään, mutta erityisen huomion kohteeksi aihe on noussut viime viikkoina Facebookin ja Twitterin suljettua Yhdysvaltain presidentin käyttäjätilit väkivaltaisen mellakan jälkeen. Mihin suuntaan sosiaalinen media on menossa ja miten siihen tulisi suhtautua, jos se on iso osa omaa arkea tai jopa työpaikka? Somen ajankohtaisia ilmiöitä tarkastellaan alan ammattilaisten maksuttomassa CMADFI 2021 koulutus- ja verkostoitumispäivässä verkossa 25. tammikuuta.