Suomen talouden elpyminen tukee asuntomarkkinan ja asuntojen hintojen toipumista

Suomen talouden elpyminen tukee asuntomarkkinan toipumista ja asuntokaupan elpymistä. Asuinrakentamisen ennustetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Rakentamisen toipumista tukevat talouskasvun kääntyminen positiiviseksi, kysynnän piristyminen ja keveämmät rahoitusolot.



Myös asuntokaupassa nähdään selkeitä piristymisen merkkejä, sillä lokakuun asuntokauppamäärä nousi korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen. Uudiskohteiden kauppa on edelleen hidasta, mutta vanhemmissa kohteissa ostajia kiinnostavat uudemmat, peruskorjatut asunnot. Asuntojen hinnoissa nähdään kasvua vasta, kun asuntokauppa pääsee kunnolla käyntiin.



”Alkuvuoden aikana taloudellinen epävarmuus, työllisyystilanteen heikkeneminen ja korkea korkotaso tekivät kuluttajista varovaisia asunnonosto- ja vaihtopäätöksissä. Kuluttajien käytettävissä oleville tuloille kuuluu kuitenkin hyvää ja korkotaso on laskenut. Ensi vuonna asuntohinnat kääntyvät kunnolla kasvuun, kun asuntokauppa piristyy ja omistusasuntojen liikatarjontaa sulaa pois markkinasta”, toteaa Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi.



Kohentunut suhdannetilanne tukee myös vuokra-asuntomarkkinan kehitystä

Vuokra-asuntorakentamisen odotetaan kääntyvän kasvuun, mutta käännettä saadaan odottaa ensi vuoteen. Myös vuokra-asuntosijoittamisen odotetaan kehittyvän positiivisesti tulevina kuukausina. Voimakas väestönkasvu ja kaupungistuminen ylläpitävät vuokra-asuntojen kysyntää suurissa kaupungeissa ja liikatarjonnan poistuessa myös vuokrien kasvu kiihtyy.

Vuokra-asuntojen liikatarjonta on hidastanut vapaarahoitteisten asuntovuokrien kasvua. Erityisesti pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten vuokrien kasvu on polkenut paikallaan inflaatiohuipun läpi. Turun ja Tampereen vuokrien kasvu on viime vuosina selkeästi ylittänyt koko maan ja pääkaupunkiseudun vuokrien kasvuvauhdin.



”Kasvukeskuksissa vuokra-asuntomarkkinan näkymät alkavat näyttää valoisilta. Tuoreiden tilastojen perusteella vuokra-asuntojen liikatarjontaa on sulanut pois markkinoilta ja kohentunut suhdannetilanne tukee elpymistä. Samalla uudisrakentaminen on vähäistä. Voimakas väestönkasvu ja kaupungistuminen tukevat vuokra-asuntojen kysyntää, ja sijoittajan näkökulmasta nämä tekijät tulevat edistämään käyttöasteiden kasvua ja positiivista vuokrakehitystä”, jatkaa Ruotsi.