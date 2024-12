Talvikki Hovatta ratkoo avaruusyhteisöä vuosikymmeniä askarruttanutta mysteeriä

Talvikki Hovatalle on myönnetty Euroopan tutkimusneuvoston Consolidator Grant -rahoitus, jonka suuruus on 2,37 miljoonaa euroa. Viisivuotisessa projektissa tutkitaan supermassiivisten mustien aukkojen hiukkassuihkuja, jotka ovat kiehtoneet tiedemaailmaa jo vuosisadan ajan.

Hiukkassuihkut ovat maailmankaikkeuden äärimmäisimpiä ja energisimpiä ilmiöitä. Ne vapauttavat olemassaolonsa aikana valtavia määriä energiaa ja kiihdyttävät hiukkasia korkeampiin energioihin kuin ihmisten rakentamat hiukkaskiihdyttimet koskaan pystyisivät.

Vaikka hiukkassuihkuja on tutkittu vuosikymmeniä, niiden tarkka koostumus on yhä mysteeri. Tutkijat eivät tiedä, koostuvatko ne tavallisesta ionisoidusta kaasusta vai aineen ja antimaterian sekoituksesta. Arvoituksen ratkaisemiseksi analysoidaan hiukkassuihkuista säteilevän valon polarisaatiota eli valon värähtelysuuntaa. ERC:n myöntämä rahoitus ja Metsähovin uusi, aivan uudenlaista tekniikkaa hyödyntävä äärimmäisen laajakaistainen vastaanotin, voivat tuoda tähän kysymykseen vihdoin vastauksen.

”Hiukkassuihkujen koostumus on yksi alan isoimmista avoimista kysymyksistä. Metsähovin radio-observatorion uusi vastaanotin ja suuri määrä havaintoaikaa tekevät projektistamme maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen”, kertoo projektia johtava Talvikki Hovatta.

Hovatta työskentelee tällä hetkellä akatemiatutkijana Suomen ESO-keskuksessa Turun yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Aalto-yliopistossa.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC myöntää Consolidator Grant -rahoitusta huippututkijoille korkeatasoiseen ja uraauurtavaan tutkimukseen. Aalto-yliopisto on menestynyt näissä rahoitushauissa, joiden ainoa kriteeri on tieteellinen huippuosaaminen. ​Particle composition in relativistic jets- eli PARTICLES-projekti alkaa vuoden 2025 aikana. Hovatta odottaa innolla saavansa hiukkaskoostumuksen ratkaistua.

”Tällainen tutkimusrahoitus mahdollistaa todellisten läpimurtojen teon ja odotan innolla mitä uutta ja kenties yllättävää opimme näistä havainnoista”, Hovatta kertoo.