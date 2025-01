Magdan aaria on oopperadiivan iltaruskon kuvaus

Koko oopperamaailma on aikoinaan tuntenut Magda Backin. Wienissä hän oli Die Magda, Milanossa La Magda. Jumalainen sopraano on jo vetäytynyt lavoilta, ja elämä ja rakkaus ovat vieneet hänet suomalaiseen pikkukaupunkiin. Vanhan taiteilijan muistoissa mennyt oopperamaailma elää vahvana: esiriput, rakastajat, verhot, naamiot, maskit, intrigit, suurenmoinen musiikki ja esiintymisen juovuttava veto. Haluaako Magda palata lavoille vai antaa hehkunsa ja loistonsa hiipua? Tarjolla olisi rooli, mutta onko moderni Jumal’ääni suuren taiteilijan arvoinen?

Polveilevassa monologissa Marjo Heiskanen kuvaa tulisen diivan tien. Mahtavien suojelijoiden lähettämä musta auto noutaa koulutytön mitättömästä romanialaisesta pikkukaupungista pääkaupungin konservatorioon. Diktatuurin varjostamasta lapsuudesta ura vie huipulle ja sitten limboon: canceloitu taiteilija ajautuu totaaliseen paitsioon.

Hilpeänmustan monologin taustalla vilahtelevat diktaattoripariskunnan varjot. Magdan aaria jatkaa Marjo Heiskasen monipuolisen tuotannon muusikkojen maailmaa ja taiteen tilaa syväluotaavaa juonnetta.

Magdan aaria ilmestyy 9.1.2025.

Marjo Heiskanen on Lappeenrannassa syntynyt kuopiolais-helsinkiläinen kirjailija. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi ja Helsingin yliopistosta valtiotieteiden kandidaatiksi opiskeltuaan muun muassa käytännöllistä filosofiaa, kotimaista kirjallisuutta ja johtamista. Oopperakorrepetiittorina hän on toiminut Suomen kansallisoopperassa, Sibelius-Akatemiassa sekä Turun ja Tampereen alueoopperoissa. Pianistivuosiensa jälkeen hän on työskennellyt molempien taiteenalojensa, musiikin ja kirjallisuuden, taiteenedistämis- ja edunvalvontatehtävissä ja vuodesta 2013 vapaana kirjailijana.

Heiskasen esikoisromaani Idiootin valinta oli HS-palkintoehdokkaana 2009. Heiskasen monipuolinen lajiskaala ulottuu taideproosasta runouteen (Äänes 2010, Omaa sukua 2022) ja tietokirjallisuuteen (Kollaan kenttäpapin tarina 2012, Yhteen hiileen 2020).