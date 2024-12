Onttolan esikunta-alueen kehittäminen etenee – neljä rakennusta uudistetaan

Ensimmäiseksi toteutetaan noin 2 000-neliöisen varasto- ja huoltorakennuksen peruskorjaus, jossa rakennus muutetaan koulutus- ja varastorakennukseksi. Rakennukseen tehdään tarvittavat tekniset korjaukset ja tilamuutokset. Samalla rakennuksen katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä ja piha-alue uusitaan. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2025 ja valmistuvat maaliskuussa 2026. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 7,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi vuoden 2025 alussa aloitetaan muun muassa keskusvaraston lastauslaiturin korjaus. Työt valmistuvat vaiheittain kevään 2025 aikana.

Alueen ympärillä alkaa työmaaliikenne peruskorjauksen myötä, ja työmaaliikenne järjestetään pääasiassa Ampujantien kautta. Kuorma-autoliikenteen ja rakennusmelun kuormitus on suurimmillaan kevään ja syksyn 2025 aikana, ja liikenne jatkuu vuoteen 2027 asti. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, ja alueen koulu sekä päiväkoti informoidaan hyvissä ajoin mahdollisista häiriöistä.

Koulutus- ja varastorakennuksen peruskorjauksessa tilat muutetaan nykyistä tarvetta vastaaviksi. Lisäksi kasarmialueen aitauksen ulkopuolella olevasta koulutus- ja huoltorakennus Kohusta ollaan suunnitelmien mukaan luopumassa vuoden 2026 aikana.

Muitakin rakennuksia uudistetaan vuoteen 2027 mennessä

Aikanaan komentajankin talona toimineen rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuoden 2024 aikana. Rakennustyöt käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan kesällä 2025, ja rakennustyöt valmistuvat arviolta helmikuussa 2026. Hankkeen kustannus on noin 1 000 000 euroa.

Kasarmirakennuksen peruskorjauksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2026, ja niiden on arvioitu valmistuvan vuoden 2027 loppuun mennessä. Varusmieskoulutus jatkuu normaalisti väistötiloissa peruskorjausten ajan. Toteutuakseen hanke vaatii vielä kevään 2025 aikana raha-asiainvaliokunnan puollon sekä Senaatti-kiinteistöjen investointi- ja rakentamispäätökset. Hankkeen kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa.

Autohuoltorakennuksen hankesuunnittelu aloitetaan alustavan aikataulun mukaan keväällä 2025, ja se valmistuu syksyllä 2025. Rakennustyöt käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan keväällä 2026, ja rakennus valmistuu syksyllä 2027.

”Suunnittelemme ja toteutamme hankkeet vastaamaan sekä nykyisiä että tulevia koulutuksen ja varastoinnin tarpeita. Luomme yhdessä toimivat, modernit ja turvalliset tilat, jotka palvelevat käyttäjiä pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajainsinööri Juho Eronen.

”Nyt korjattavat rakennukset alkavat olla käyttöikänsä päässä ja ne eivät enää toiminnoiltaan vastaa tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Käynnistyvien hankkeiden myötä turvataan erityisesti asevelvollisten koulutusjärjestelyt Onttolassa ja varmistetaan turvalliset tilat kaikille rakennusten käyttäjille”, sanoo rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Samuli Murtonen.

Hankkeissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja käytetään Rakennustiedon ympäristöluokitustyökalua, joka auttaa minimoimaan ympäristövaikutuksia ja edistämään kierrätystä sekä materiaalihukan vähentämistä.

Hankkeet ovat osa laajempaa Pohjois-Karjalan rajavartioston Onttolan esikunta-alueen kiinteistöjen kehittämisen hankekokonaisuutta. Esikunta-alueen kehittäminen alkoi kesäkuussa 2022, ja kehittämishanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2027. Hankkeessa on jo rakennettu uusi sotilaskoti- ja liikuntarakennus. Lisäksi aluetta rajaava aitaus ja sisäänajoportit on uusittu.