Palveluiden ulkoistaminen ei paranna yritysten tuottavuutta, mutta vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen

Suomen palvelusektorin tuottavuus on kasvanut viime vuosina heikosti. Keskimäärin kokonaistuottavuus on noussut vuositasolla alle puoli prosenttia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Samalla palvelusektorin osuus työvoimasta on kasvanut voimakkaasti, ja tällä hetkellä lähes kolme neljästä työntekijästä työskentelee palvelualoilla.

Tuoreessa Etla-tutkimuksessa ”Palveluiden tuonnin vaikutus palveluyritysten tuottavuuteen ja työllisyyteen” (Etla Raportti 155) tarkastellaan palveluiden ulkoistusten vaikutuksia palveluyritysten tuottavuuteen ja työvoiman kysyntään ja rakenteeseen. Business Finlandin rahoittaman tutkimuksen aineistona käytetään suomalaista yritystason aineistoa palveluiden tuonnista, tuottavuudesta ja työllisyydestä vuosilta 2002–2016.

Tulosten mukaan yritysten palvelujen ulkoistamisella ei havaita vaikutusta yritysten tuottavuuteen, mutta se lisää työllisten määrää. Palveluiden tuonti vaikuttaa erityisesti työvoimarakenteeseen, vähentäen johtajien ja keskitason asiantuntijoiden osuutta palvelusektorin yrityksissä, ja samalla lisäten tuotantotyötekijöiden määrää.

Jo 10 prosentin lisäys palvelutuonnissa lisää työllisyyttä noin kolmella prosentilla. Sama positiivinen työllisyysvaikutus näkyy myös maahanmuuttajien työllisyydessä, kun 10 prosentin lisäys palvelutuonnissa nostaa maahanmuuttajien työllisyyttä 1,6 prosenttia.

– Palvelusektori hankkii ulkomaisia palveluita joko hyödyntääkseen ulkomaista osaamista tai pienentääkseen kustannuksia. Ulkoistaminen on samalla kasvattanut työvoiman tarvetta Suomessa mahdollisesti parantuneen yrityksen toimintaympäristön myötä. Ulkoistettavat palvelut lienevätkin luonteeltaan hallinnollisia tai front-office-työtä korvaavia tehtäviä, jotka tukevat ja mahdollistavat suorittavaa työtä, kertoo Etlan tutkimuspäällikkö KTT Terhi Maczulskij.

Teollisuudessa ulkoistaminen on ollut historiallisesti yhteydessä tuottavuuden kasvuun. Suomessa palveluiden ulkoistaminen ei kuitenkaan johda tuottavuuden kasvuun, mutta parantaa työllisyyttä.

– Tämä alleviivaa sitä, että palvelusektorin heikko tuottavuuden taso on Suomen kansantaloudelle merkittävä haaste, johon kansainvälistymisen tuomat kustannussäästöt tuskin tuovat helppoja ratkaisuja, pohtii Etlan tutkija VTT Otto Kässi.

Siinä missä teollisuuden tuotannon ulkoistus on ollut yhteydessä työntekijäryhmän ammattien vähenemiseen, näyttää palveluiden tuonnissa olevan päinvastainen vaikutus. Suorittavaa työtä tekevien työvoimaosuus on kasvanut toimihenkilöiden kustannuksella.

Maczulskij, Terhi — Kässi, Otto: Palveluiden tuonnin vaikutus palveluyritysten tuottavuuteen ja työllisyyteen (Etla Raportti 155)