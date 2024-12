Kela hakee kymmenien miljoonien säästöjä vähentämällä määräaikaista henkilöstöä ja karsimalla toimitiloja

Kelan hallitus vahvisti kokouksessaan 3.12. Kelan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2025. Suunnitelmaan on sisällytetty vaativa tuottavuusohjelma, jolla Kela säästää sille määrätyt 45 miljoonaa euroa vuosina 2025–2027 ja samalla kehittää toimintaa ja prosesseja tuottavammiksi.

– Nämä ovat suurimpia leikkauksia Kelan toimintakuluihin vuosikymmeniin, muistuttaa Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Kela on lähtenyt toteuttamaan vaadittuja säästöjä välittömästi, vaikka sosiaaliturvan muutokset ovat työllistäneet Kelaa runsaasti myös tänä vuonna.

– Etuuksiin ja palveluihin on tehty merkittävästi muutoksia nykyisellä hallituskaudella. Ensisijaisten tukien, kuten asumistuen ja työttömyystukien, muutokset ovat siirtäneet asiakkaita hakemaan täydentävää tukea. Kela on onnistunut palvelemaan asiakkaitaan hyvin ja hoitamaan näiden etuusasiat, vaikka työmäärä on ollut kasvussa, Kiukas arvioi.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Myös kotoutumislain kokonaisuudistus tulee toteutettavaksi ensi vuonna. Samaan aikaan yhden hakemuksen mallia edistetään vauhdilla. Samoin esimerkiksi Kela-korvauksia uudistetaan ja valmistaudutaan kokeilemaan Kela-luottoa pienituloisille asiakkaille lääkeomavastuun kattamiseksi. Kela julkaisee koosteen ensi vuoden lakimuutoksista joulunalusviikolla.

– Kelan hallitus seuraa erittäin tarkasti, miten Kela pystyy suorittamaan lakisääteiset tehtävänsä säästöjen toteutuessa. Yhtälö ei ole helppo, kun työn määrä Kelassa kasvaa samalla kun toteutetaan tuottavuusohjelmaa, painottaa Vertti Kiukas.

Asiakkaiden tuista ja palveluista huolehditaan, vaikka henkilöstön määrä vähenee

Tuottavuusohjelmaa on toteutettu Kelassa kesäkuusta alkaen, mikä näkyy jo henkilöstön määrässä. Ensi vuoden alussa Kelassa työskentelee noin 200 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työntekijöiden määrä pienenee suunnitelmallisesti lähivuodet, kun määräaikaisia työsuhteita vähennetään ja vakinaisten lähtiessä tehtäviä yhdistetään ja lakkautetaan.

Monen kelalaisen työ myös muuttuu lähivuosina. Jo tänä vuonna on koulutettu noin 300 ratkaisuasiantuntijaa useampien etuuksien moniosaajiksi.

– Tuottavuusohjelma on vaativa, mutta ratkomme haastetta asiakkaan etu edellä. Tavoite on, että asiakkaat saavat laadukasta palvelua ja päätökset ajoissa, vaikka Kela joutuu tehostamaan toimintaansa. Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuoliset tavat asioida Kelan kanssa jatkossakin, Kiukas toteaa.

Myös tiloja karsittaessa asiakkaiden tarpeet pidetään keskiössä. Osa Kelan omista palvelupistetiloista korvataan muun muassa hyvinvointialueiden, kunnan ja valtion kanssa toteutettavilla yhteisillä tilaratkaisuilla. Näitä tilaratkaisuja on jo tehty vuoden 2024 aikana. Lisäksi asiakkaille tarjotaan asiointipisteillä mahdollisuuksia hoitaa asioitaan etäpalveluiden avulla.

Sähköisten palveluiden kehittämistä on myös jatkettu, ja asiakkaiden tyytyväisyys OmaKelaan ja kela.fi-verkkopalveluun ovat parantuneet.

– Tuottavuusvaatimus ohjaa Kelaa priorisoimaan toiminnan kehittämistä kohti entistä sujuvampia prosesseja. Prosessit kuitenkin nojaavat lakeihin, joiden mukaan asiat pitää hoitaa tietyllä tavalla. Kela ajaakin useita lakimuutoksia, jotta palvelujen kokonaisuutta voidaan kehittää ja keventää asiakkaan hyväksi, sanoo pääjohtaja Outi Antila.

Yksi tuottavuutta nostava tavoite on lisäksi terveyteen liittyviin etuuksiin tarvittavien lääkärinlausuntojen määrän vähentäminen ja parantaminen.

Kela vähentää suunnitelmallisesti toimitilojaan

Kelalaisilta pyydettiin säästöideoita osana tuottavuusohjelman valmisteluja. Viikossa kertyi yli 1 800 ideaa, joista iso osa liittyi toimitilojen vähentämiseen ja käyttöasteen kasvattamiseen. Kelassa tehdään paljon etätyötä, ja erilaiset toimistotilat nähtiin ensisijaisena säästökohteena.

– Toimitilojen vähentäminen on jo alkanut. Tulevina kuukausina kelalaisille esitellään laaja suunnitelma toimitilojen muutoksista, pääjohtaja Antila toteaa.

Paperipostista sähköisiin päätöksiin

Toinen paljon kannatusta saanut idea, jota halutaan vauhdittaa, oli paperipostista luopuminen. Kela onkin ottanut käyttöön paperittoman päätöksen OmaKela-palvelussa. Se tarkoittaa, että asiakas saa pelkästään sähköisesti kaikki ne asiakirjat, jotka on mahdollista näin toimittaa.

Vaihtoehtoa on markkinoitu erilaisilla kampanjoilla ja suoraan OmaKela-palvelussa. Paperipostista luopuneita asiakkaita on nyt noin miljoona.

Digitaalisuus on parantanut asiakaskokemusta, kun paperittoman päätöksen valinnut asiakas on saanut päätöksen nopeammin. Lisäksi postituskulujen ja paperin kulutuksen vähenemisen myötä on saavutettu jo yli kahden miljoonan euron säästöt tänä vuonna.

Samalla kun Kela toteuttaa säästöjä, se myös kehittää toimintaansa asiakkaan hyväksi. Ketterämmillä toimintatavoilla halutaan palvella asiakkaita yhä paremmin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tämän mahdollistamiseksi Kela on tehnyt muutosehdotuksia myös useisiin sen toimintaa ohjaaviin lakeihin.

– Kelalla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa myös haastavina aikoina, ja haluamme olla tämän vastuun arvoisia myös ensi vuonna, Outi Antila toteaa.

Lisätietoja

Haastattelupyynnöt Kelan mediapuhelimesta numerosta 020 634 7745.