Varaudu huomiseen jo tänään

Yritysten ja organisaatioiden tietoturva on äärimmäisen tärkeä osa niiden liiketoiminnan jatkuvuuden takaamista. Globaalit muutokset ja uudet teknologiset uhat tekevät tietoturvasta kriittisen prioriteetin kaikille toimijoille. Ajantasaiset ja joustavat tietoturvaratkaisut eivät pelkästään suojaa arvokkaita tietoja vaan myös tukevat organisaation strategista kasvua ja kehitystä.

”Digiturvallisuus rakentuu ihmisten toiminnalle. On välttämätöntä, että digiturvallisuus on integroitu kiinteäksi osaksi organisaatioiden toimintakulttuuria. Messuilla tarjoamme laajan näkymän siihen, miten organisaatiot voivat kehittää digiturvallisuuttaan ja reagoida jatkuviin alan muutoksiin”, sanoo tapahtuman myyntipäällikkö Mikael Wänskä.

Osallistu päivään, joka voi suojata yrityksesi toiminnan

Digiturvallisuus 2025 tarjoaa ainutlaatuisen alustan alan palveluntarjoajille esitellä innovatiivisia tuotteitaan ja ratkaisujaan yritysten päätöksentekijöille.

”Tapahtuma mahdollistaa henkilökohtaiset kohtaamiset, joissa voidaan syventää keskustelua ja löytää juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Kävijöiden kannattaa varata kalenterista yksi päivä, joka voi parhaimmillaan suojata yrityksen toiminnan”, Wänskä toteaa.

Digiturvallisuusmessut tarjoavat kävijöille tuoreen näkymän alan uusimpaan teknologiaan, uhkakuviin, digitaaliseen disruptioon ja koko digiturvallisuusalan tulevaisuuden näkymiin. Tapahtumassa käsitellään myös tulevaisuuden regulaation vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön.

”Digitaalinen turvallisuus ei ole yksittäisiä temppuja tai päivystämistä palomuurilla. Digitaalisen turvallisuuden luo valveillaolo, riskien ymmärtäminen sekä ennen kaikkea systemaattinen tapa toimia. Viestimme on, että digiturvaa rakennetaan ennakoimalla ja Digiturvallisuusmessut tarjoaa tähän tarvittavat tiedot ja työkalut”, Wänskä lupaa.

Digiturvallisuutta jo kolmatta vuotta

Jyväskylän Messut Oy yhteistyökumppaneineen järjestää Digiturvallisuusmessut jo kolmatta kertaa. Tapahtumasta on muodostunut merkittävä alan kohtaamispaikka, jossa tavataan asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä päivitetään tiedot alan kehityssuunnasta.

Erityisesti kiitosta on saanut laadukas ohjelma. Myös ensi kevään tapahtuman ohjelmakokonaisuus muodostuu ohjelmapoluista, jotka on suunnattu eri toimijoiden tarpeeseen. Yrityksille esitellään käytännönläheisesti ratkaisuja oman tietoturvan kehittämiseen ja toisaalta messuilta löytyy myös mielenkiintoista sisältöä digiturvallisuusalan ammattilaisille. Viranomaisille ja julkishallinnon organisaatioille on kohdennettu omaa ohjelmaa.

Tapahtuma on kaikille avoin ja kävijöille maksuton rekisteröitymällä.