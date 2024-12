Oma Hämeen kehittämistekoja palkittiin kuntien ja hyvinvointialueiden Tärkeissä töissä -gaalassa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja alan pääsopijajärjestöt järjestävät vuosittain Tekojen tori -kampanjan, jossa kerätään uusia kehittämisen kuvauksia kunnista ja hyvinvointialueilta Tekojen tori -sivustolle. Tänä vuonna Tekojen toriin osallistui ennätykselliset 269 uutta kehittämistekoa, ja näitä julkisen työn monipuolisia kehittäjiä palkittiin 3.12. Tärkeissä töissä -gaalassa Helsingin Pörssitalolla.

- Tekojen tori -kampanja toi esille huikean määrän kehittämistyötä: ennätykselliset 269 kuvausta kunnista ja hyvinvointialueilta. Eri ammattialoilta ja teemoista kehittämistekoja tuli kaikkiaan 65 organisaatiosta, kertoo työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu.

Kaikkiaan 48 kuntaa tai kuntayhtymää sekä 17 hyvinvointialuetta toi kehittämistyön kuvauksia Tekojen tori -sivustolle tämän vuoden kampanjassa. Hyvinvointialueilta kehittämistekoja saatiin 47 kappaletta.

Yli 50 eri alojen kehittämistekoa sai tunnustuksen, myös henkilökohtaisia palkintoja jaettiin





Tärkeissä töissä -gaalassa palkittiin kaiken kaikkiaan 55 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta ja teemoista. Palkittavat teot toivat esiin kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävän työn moninaisuutta.

Yhtenä kehittämistekona palkittiin Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstölle suunnattu Oma Hämeen Helmi -kampanja. Oma Hämeen Helmi -kampanjassa juhlitaan joka kuukausi kollegoiden nimeämiä parhaita työkavereita. Keväällä 2024 lanseerattu kampanja on otettu innostuneesti vastaan ja Oma Hämeen Helmien julkistukset työkavereiden kiitoksineen ovat intranetin ja keskustelupalstan suosituimpien sisältöjen joukossa joka kuukausi.

- Haluamme Oma Hämeessä rakentaa osallistavaa ja kaikkien ammattilaistemme työtä arvostavaa kulttuuria. On hienoa, että työkaverit ovat jakaneet jo satoja kiitoksia ja kehuja kollegoilleen Oma Hämeen Helmiä nimetessään, ja saamme tehdä hyvää yhteistyötä ja upeita työkavereita näkyväksi työyhteisössämme, iloitsee viestintäjohtaja Minna-Liisa Lönnqvist.

Gaalassa palkintoa pokkaamassa oli mukana myös HR-asiantuntija Johanna Koskela, joka jatkaa:

- Helmen palkitseminen tuntuu niin mahtavalta! Konseptia on pyöritetty yhdessä viestinnän kanssa alkuvuodesta asti, eikä pystytty alussa kuvittelemaankaan kuinka hyvin Oma Hämeen Helmi -kampanja otetaan vastaan. Suurin kiitos lähtee tietysti meidän upealle henkilöstöllemme, joka kuukaudesta toiseen kirjaa kehuja ja kiitoksia meidän mahtaville työntekijöillemme!

Myös omaan työhön liittyvästä viestinnästä ojennettiin palkintoja. Positiivisesta someviestinnästä kunniakirjan sai Luumäen kunnan opettaja Minni Nevalainen ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen. Bjerregård Madsen viestittää omasta työstään somessa aktiivisesti ja positiivisesti, ja ansaitsikin tästä nyt henkilökohtaisen kunniakirjan.

- Tämä oli iso yllätys, joka ilahduttaa itseäni ja meitä kaikkia. Itseäni motivoi kirjoittaa erityisesti hyvinvointialueiden tekemästä työstä. Työ on vaativaa tässä isossa muutoksessa, mutta samalla se myös antaa paljon. Erityisesti onnistumiset saavat liian vähän huomiota, jonka vuoksi haluan nostaa työntekijöiden ja meidän kaikkien isoja sekä pieniä onnistumisia keskustelun keskiöön, Bjerregård Madsen kertoo.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle myönnettiin palkinto myös hybridi- ja etätyön mallista, jossa suunnitelmallisesti yhdistetään etätyötä ja päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä tukemaan työntekijän, työyhteisön ja organisaation tavoitteita.

- On hienoa saada tunnustus Oma Hämeelle hybridityön mallista, jota moniammatillinen työntekijäporukka viime vuonna työsti. Malli on minusta edistyksellinen ja mukautuu työelämän vaatimuksien keskellä. Lisäksi ajattelisin, että se on toimintamallina sovellettavissa hyvin erilaisten ja erikokoisten työyksiköiden tarpeisiin, kuvailee työhyvinvointipäällikkö Kati Koppinen tunnelmiaan.

- On hienoa, että Oma Häme on aktiivisesti mukana tuomassa hyvinvointialueella tehtävää monipuolista kehitystyötä näkyväksi ja on osallistunut useammalla teolla Tekojen tori -kampanjaan näissä säästö- ja muutospaineissa. Oli ilo päästä luottamushenkilöjohdon puolesta vastaanottamaan palkintoa muun muassa hybridityön ohjeista, joiden avulla mahdollistetaan henkilöstölle joustava työskentely jopa ulkomailla ja kasvatetaan näin työhyvinvointia, summaa gaalassa mukana ollut aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola.

