Tallink Silja jatkaa HJK:n pääyhteistyökumppanina

HJK:n strategian yksi keskeisimmistä asioista on pitkäkestoinen pääkumppanuus. Tallink Silja on ollut HJK:n rinnalla yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 saakka. Nyt yhteistä tarinaa kirjoitetaan vähintään vuoteen 2026 saakka. Tallink Siljan logo koristaa myös tulevalla kaudella HJK:n edustusjoukkueiden pelipaitoja.

– Tallink Siljan ja Klubin brändit ja arvomaailma ovat ”match made in sea”, ja se saatiin upeasti taltioitua kumppanuuden jatkojulkistusvideoon. Tietysti kumppanuus on paljon muutakin kuin hieno video. Tallink Silja on meille vastuullinen ja luotettava kumppani, jonka laivoilla Klubin edustusjoukkueet ja juniorijoukkueet matkustavat pelireissuille tai perheet yhteisille lomamatkoille, kommentoi HJK:n myyntijohtaja Esko Villman.

– Olemme myös saaneet kunnian viedä kumppaneitamme aalloille viettämään elämyksellisiä ja inspiroivia kumppanitapahtumia. Nyt alkava uusi sopimuskausi tuo Klubin ja Tallink Siljan yhteen tiiviimmin kuin koskaan aiemmin, joka tulee näkymään läpi Klubiyhteisön, jatkaa Villman.

Tallink Silja haluaa olla entistä tiiviimmin osa Klubiyhteisöä ja sen tarinaa.

– On hienoa päästä jatkamaan pitkään jatkunutta yhteistyötä HJK:n kanssa ja laajentaa sitä entisestään. HJK tavoittaa ihmisiä junioreista ammattipelaajien kautta senioreihin, joten kohderyhmämmekin ovat hyvin samankaltaiset. Meidän laivamme tarjoavat upeat puitteet niin turnausmatkoille, vapaa-ajan matkoille kuin kumppanitapahtumille. Kauden aikana näymme lisäksi pelaajien paidoissa ja pelikentillä, iloitsee Tallink Siljan kaupallinen johtaja Kalle Katajainen.