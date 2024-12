Nämä suomalaiset ruokayrittäjät kilpailevat elämän mullistavasta mahdollisuudesta – Suomalaisen menestysreseptin finalistit on valittu

Tiukkojen karsintavaiheiden jälkeen finaaliin tiensä selvittivät Jack Mattsson Ahvenanmaalta, Silpa Kinnunen Kokkolasta, Teemu Koitto Vaasasta, Teppo Ylä-Hemmilä Vääksystä, Terhi Kinnari Hollolasta ja Emilia Karttunen Helsingistä. Finalisteilla on vajaa puoli vuotta aikaa kehittää tuotteistaan ensi vuoden hittituotteita. Ohjelma on katsojille tilaisuus nähdä, millaista uuden ruokatuotteen kehittäminen on ja mitä vaiheita menestysreseptin työstämiseen kuuluu.

– Ohjelma on meidän näkyvimpiä tapojamme kannustaa pieniä ja keskisuuria elintarvikealan yrityksiä ja tuoda haastavaa tuotekehitysmaailmaa kuluttajille tutuksi. Jokaisen kauden voittajatuote on noussut vuoden kiinnostavimmaksi uutuustuotteeksi ruokakauppojemme hyllyille. Viime vuoden voittaja Erika teki pakastekeksitaikinallaan Suomalaisen menestysreseptin myyntiennätyksen, tuomaristoon kuuluva S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kuvaa menestystä.

Tuoteideoissa ollaan tänäkin vuonna ajan hermolla. Ideoissa näkyvät viime viikolla julkaistut S-ryhmän datasta nousevat ruokailmiöt ja tuotteissa on yhteyksiä myös kansallisiin ravitsemussuosituksiin.

– Tuotteissa toistuvat useatkin ruokailmiöt, mikä on aina hyvä merkki menestymiselle. Esimerkiksi Terhin ja Tepon tuotteiden raaka-aineina ovat kotimaiset viljat kaura ja ruis, Jackin tuote taas nostaa perinteisen perunan esiin uudella tavalla. Silpan maulla erottuva piirakka on viljaton ja helppo arjen tuote. Datastamme nouseva herkutteluilmiö taas näkyy Teemun ja Emilian tuotteissa, Päällysaho kuvaa.

Finalistien tuoteideat

Jack Mattsson: perunavohveli

Jack on maatilan kasvatti Ahvenanmaalta Kastelhomista. Jack tavoittelee voittoa ahvenanmaalaisella ”perunavohvelilla”. Hänellä on Ahvenanmaalla yhtiökumppaninsa kanssa ruokarekkayritys, joka on tarjoillut perunavohveleita saarella jo pidemmän aikaa. Nyt tavoitteena on valloittaa ruokakauppojen kautta myös Manner-Suomi.

Silpa Kinnunen: viljaton suolainen piirakka

Kokkolalainen Silpa ottaa kilpailussa ensiaskeleensa ruokamaailmassa. Yrittäjyydestä jo pitkään haaveillut Silpa on kehittänyt alun perin omaan ruokavaliotarpeeseensa viljattoman suolaisen piirakan, jolla hän toivoo nyt hurmaavansa myös kuluttajat.

Teemu Koitto: herkuttelupirtelö

Teemu on vaasalainen intohimoinen herkkujen ystävä. Hänen reseptinsä on herkuttelupirtelö, johon hän on saanut inspiraation ulkomailla asuessaan. Teemulla on monta rautaa tulessa koko ajan, ja hän on toiminut yrittäjänä ennenkin.

Emilia Karttunen: pizzamuffini

Emilia on kilpailun kuopus. Hän on yhdistänyt reseptissään kaksi lempiherkkuaan: pizzan ja muffinit. Näin hänen yksiönsä keittiössä syntyi pizzamuffini. Helsinkiläinen Emilia on liiketalouden opiskelija ja itseoppinut intohimoinen kotileipuri, jolla ei ole kokemusta yritys- tai ruokamaailmasta ennen kisaan lähtöä. Emilian tärkeimmät tsempparit ovat pikkusisko ja äiti.

Teppo Ylä-Hemmilä: tuorenäkkäri

Teppo on perheenisä Kukkilasta, Vääksystä. Hän omistaa sisarustensa kanssa 100-vuotiaan Viipurilaisen kotileipomon, ja leipomossa on syntynyt myös hänen uutuusreseptinsä: tuorenäkkäri. 12-vuotiaasta kädet taikinassa kasvanut itseoppinut leipuri haluaa haastaa itseään ja kauppojen leipäkategoriaa uutuustuotteellaan.

Terhi Kinnari: kauravuokaruoka

Terhi on maatilan emäntä Hollolasta. Hän on maatilansa ”neljästoista emäntä emäntien helminauhassa”. Terhin resepti pohjautuu oman tilan suomalaiseen kauraan. Hän uskoo, että suomalaiset voivat rakastua kauraan muussakin ruoassa kuin puurossa, kunhan siitä tehdään tarpeeksi laadukas, herkullinen ja helposti saavutettava. Siksi Terhin resepti onkin kauraan pohjautuva valmisruoka.

Finalistien tuotekehitysmatkaa voi seurata MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa keskiviikkoisin klo 20. Finaalijakso nähdään 29.1.2025 ja voittajatuote sekä muiden finalistien lanseerausvalmiit tuotteet ovat saatavilla S-ryhmän ruokakaupoissa heti seuraavana aamuna 30.1.

Tuomaristossa finalisteja kannustaa Sampo Päällysahon lisäksi tutut kasvot: ruoka-alan moniosaaja Jyrki Sukula, Finlaysonin liiketoimintajohtaja Jukka Kurttila ja Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma.