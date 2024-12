Fingrid-lehti 3/2024: kantaverkkomaksujen uudistuksesta apua ruuhkaan verkossa

Fingrid laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan 27.11.2024 18:20:19 EET | Tiedote

Fingrid Oyj on laskenut liikkeeseen 500 miljoonan euron maturiteetiltaan 5 vuoden vihreän joukkovelkakirjalainan yhtiön 1,5 miljardin euron EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note) puitteissa. Joukkovelkakirjalaina listataan Euronext Dublinin pörssiin. ”Suomen sähköjärjestelmä on yksi Euroopan puhtaimmista. Tämä, yhdessä varman ja kohtuuhintaisen sähkön kanssa, mahdollistaa puhtaan sähkön kulutuksen ja tuotannon kasvun. Joukkovelkakirjalainamme saavutti suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, mikä tukee investointeja kantaverkkoon. Arvostan suuresti velkasijoittajien tukea vihreän siirtymän toteuttamisessa Suomessa”, sanoo talousjohtaja Jukka Metsälä. Joukkovelkakirjalainan pääehdot ovat seuraavat: - kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina, jonka nimellisarvo on 500 miljoonaa euroa - 2,750 prosentin kuponkikorko, joka maksetaan vuosittain - joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 4.12.2029. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat käytetään Fingridin vihreän rahoitus