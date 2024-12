Kotimainen hampurilaisketju Friends & Brgrs saapuu viimein Poriin

Porin Friends & Brgrs -ravintolaa on toivottu Poriin pitkään ja hartaasti. “Olemme saaneet etenkin somessa paljon toiveita avata ravintola Poriin. Olemmekin nyt innoissamme voidessamme vihdoin kertoa hyvät uutiset porilaisille burgerifaneille”, Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola sanoo. ”Me teemme jokaisen burgerin kuin omalle ystävälle. Toivotamme kaikki porilaiset hampurilaisten ystävät tervetulleiksi maistamaan maailman parhaita kotimaisia burgereita!”

Porin ravintola on Friends & Brgrsin 30. toimipiste, mikä tekee siitä merkittävän virstanpylvään ketjun historiassa. Tämä saavutus kertoo kotimaisen konseptin menestyksestä ja suosiosta, joka on kasvanut tasaisesti vuodesta 2014. Friends & Brgrs on ylpeä voidessaan jatkaa kasvuaan tuomalla korkealaatuisia burgereita ja ystävällistä palvelua yhä useammalle paikkakunnalle.

Vuonna 2014 perustetun Friends & Brgrsin tarina sai alkunsa Pietarsaaresta. Sen perusti kuusi pietarsaarelaista ystävystä, jotka rakastivat kahta asiaa: burgereita ja matkailua. He kerääntyivät vuorotellen toistensa luo, kokkasivat burgereita ja perustivat viimein oman ravintolan. Inspiraatiota haettiin myös ulkomailta. Friends & Brgrs oli tuomassa Suomeen mm. smashing-tekniikkaa, jonka avulla pihvit säilyttävät mehevän arominsa.

Piirtolan mukaan parhaan mahdollisen hampurilaiskokemuksen tavoitteleminen vie Friends & Brgrsia eteenpäin. “Yhdistämme tähän lisäksi kotimaisuuden, joka on meille sydämen asia. Jopa 95% raaka-aineistamme tulee Suomesta.” hän summaa lopuksi.

Tietoa Friends & Brgrsista:

30 ravintolaa ympäri Suomen

Työllistää n. 650 henkilöä (koko- ja osa-aika)

Perustettiin vuonna 2014 Pietarsaaressa

Lisätiedot:

Tuomas Piirtola, toimitusjohtaja, Friends & brgrs

tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com