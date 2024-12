Säästöt kuormittavat koulujen henkilöstöä ja haastavat oikeudenmukaisuutta

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan opetukseen käytettävä rahoitus on pysynyt vuoden 2009 tasolla, vaikka tarpeet ovat kasvaneet merkittävästi. Oulun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus paljastaa, millä tavoin kuntien tiukka taloustilanne heijastuu koulujen arkeen.

Tulokset osoittavat, että säästöt ja supistukset kuormittavat koulutoimen johtoa, rehtoreita ja opettajakuntaa. Pienenevät resurssit ja kasvavat tarpeet johtavat tilanteeseen, jossa koulutoimen johdon on tasapainoiltava koulujen toimintavapauden ja kontrollin välillä.

Tutkimus nostaa esiin koulutoimen johdon ja rehtoreiden käyttämät erilaiset toimintamallit säästöjen toteuttamiseksi. ”Pehmeät ja kovat taktiikat vaihtelevat tilanteen mukaan, kun resurssien rajallisuutta pyritään hallitsemaan. Rehtoreille on erityisen haastavaa tasapainotella koulun puolustajan, lojaalin viranhaltijan ja tehokkaan johtajan roolien välillä”, aiheesta 13. joulukuuta väittelevä kasvatustieteen maisteri Esa Niemi sanoo.

Säästöjen myötä kuntien koulutoimissa on havaittu myös organisaation politisoitumisen piirteitä, joissa resurssien jakoon liittyy kyseenalaisia vaikuttamisen keinoja, kuten toisen osapuolen ohittamista, sanelua ja jopa uhkailua. ”Tämä voi rapauttaa luottamusta ja asettaa kyseenalaiseksi koulutuksen perusarvot”, Niemi sanoo.

Peruskoulujen määrä Suomessa on vähentynyt alle puoleen kahdenkymmenen vuoden aikana. Julkisessa keskustelussa koulujen lakkautukset ovat saaneet huomiota, mutta kuntien opetustoimen jatkuvat säästöpaineet ovat jääneet tämän keskustelun varjoon.

Tutkimus toteutettiin viidessä kunnassa, joissa analysoitiin koulutoimen dokumentteja ja haastateltiin johtoa ja rehtoreita.

Väitöstutkimus tarjoaa arvokasta tietoa säästötoimien taustoista ja strategioista. Se auttaa ymmärtämään, millaisia haasteita koulutoimen johdolla ja rehtoreilla on sekä millaisia toimintamalleja he ovat kehittäneet selviytyäkseen tiukoista taloudellisista tilanteista. Tulokset tukevat säästötoimien valmistelua ja päätöksentekoa tulevaisuudessa.

Väitöskirja

Kasvatustieteen maisteri Esa Niemi väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 13.12.2024. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Supistuvan koulutoimen johtaminen. Mitä tapahtuu, kun koulutusorganisaatioiden resurssit pienenevät? (Managing a shrinking municipal education. What happens when the resources of educational organizations decrease?). Vastaväittäjänä toimii professori Kauko Hämäläinen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Anu Kajamaa. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa IT116 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/61635174848