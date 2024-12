Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2025: alijäämien kasvu taittuu

Talouden tasapainottaminen ja alijäämien kasvun taittuminen kulkee käsi kädessä hyvinvointialueohjelman ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteiden kanssa. Tasapainottamista tehdään vuoden 2025 aikana aluevaltuuston keväällä 2024 hyväksymän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpitein sekä suunnitelmallisella lomapalkkavelan pienentämisellä. Kehittämishankkeiden odotetaan tuottavan noin 7,3 miljoonan euron säästöt.

Talous tasapainoon vuoden 2027 loppuun mennessä

Rahoituslain mukaan hyvinvointialueen tulee kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2024 lopussa lähes 128 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisen lähtökohta on, että hyvinvointialue tulee kattamaan alijäämänsä vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuonna 2025 tavoitteena on, että hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä (128 Me) ei enää kasva ja alijäämien kasvu taittuu. Vuosilta 2023 ja 2024 syntyneet alijäämät katetaan vuosien 2026 ja 2027 aikana. Tämä edellyttää kuitenkin vähintään 30 miljoonan euron vuosittaisia säästötoimenpiteitä.

Suunnitelmamme ei täytä rahoituslain vaatimusta, mutta tällaisten säästöjen toteuttaminen täysimääräisinä vaarantaisi jo riittävien ja välttämättömien peruspalvelujen tuottamisen alueen asukkaille. Lakisääteisten palveluiden turvaaminen on perustuslain mukainen velvollisuutemme, ja taloudellisista haasteista huolimatta ensisijainen tehtävämme, toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Viime vuodet ovat olleet erityisen tiukkoja talouden johtamisen osalta. Kovia kulueriä on muodostunut monesta eri suunnasta, kuten vuokratyövoiman käytöstä, palkkaratkaisuista, vuokrakulujen noususta ja yleisestä hintakehityksestä. Valon pilkahduksia on näkyvissä ennakoitavammasta tulevaisuudesta ja esimerkiksi Keusotessa on jo konkreettisesti nähtävissä, että henkilöstöpula on helpottamassa, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Talousarviosta päätetään joulukuussa

Hyvinvointialuejohtajan esitys vuoden 2025 talousarviosta on hyväksytty aluehallituksessa 3.12.24 ja ja aluehallitus vie esityksen aluevaltuuston päätettäväksi 12.12.24.