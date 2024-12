Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuonna 2025

Elatustuki ja elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2025 noin 1,08 %. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta alkaen jokaisesta lapsesta 198,13 e/kk. Nyt täysi tuki on 196,02 e/kk, joten tuki suurenee 2,11 e/kk. Kela ottaa elatustuen maksussa indeksikorotukset automaattisesti huomioon.

Elinkustannusindeksin nousu suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusavun laskukaava on seuraava: elatusavun määrä vuonna 2024 × (2343 : 2318) = elatusavun määrä vuonna 2025. Elatusvelvollisen pitää siis maksaa tammikuusta alkaen noin 1,08 % enemmän elatusapua.

Kela ei ilmoita uutta elatusavun määrää elatusvelvolliselle, joten elatusvelvollisen täytyy itse huolehtia siitä, että hän maksaa elatusapua oikean suuruisena.

Jos Kela maksaa elatustukea sen perusteella, että elatusvelvollinen on jättänyt vahvistetun elatusavun maksamatta, elatusvelvollinen voi tarkistaa uuden elatusavun määrän OmaKelasta viimeistään tammikuun 2025 alussa. Jos Kelan maksama elatustuki perustuu ulkomailla vahvistettuun elatusapuun, elatustuen saajan täytyy itse ilmoittaa Kelaan mahdollisista elatusavun määrän muutoksista.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1338,86 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 334,72 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki.

Sanasto

Elatusvelvollinen: se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.

Elatusapu: elatusvelvollisen maksama rahasuoritus elatuksen turvaamiseksi lapselle, joka ei asu pysyvästi hänen luonaan.

Elatustuki: Kelan maksama perhe-etuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.

Erotustuki: vähennetty elatustuki, jota Kela maksaa silloin, kun lapsen elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.

Elatusapuvelka: elatusvelvolliselta maksamatta jääneet lapsen elatusapumaksut, joita Kela perii elatusvelvolliselta elatustuen myöntämisen jälkeen. Elatusapuvelkaan sisältyvät viivästyskorot.

