Keskuskauppakamari: Kiinalaiset ultrapikamuotia myyvät verkkokaupat vääristävät kilpailua joulumarkkinoilla – EU:lta tarvitaan tiukempaa kuria

Sipolan mukaan Suomeen tulvii Kiinasta halpatuotteita, joiden tuoteturvallisuus on kyseenalaista ja jotka voivat olla kuluttajilla jopa vaarallisia.

Suomen tullin tiistaina julkaistun tilaston mukaan kiinalaisista verkkokaupoista tilattujen, enintään 150 euron arvoisten tavaroiden määrä kasvoi tammi-lokakuussa räjähdysmäisesti verrattuna edellisvuoteen. Tavaraeriä tilattiin 22,7 miljoonaa, kun vuosi sitten vastaava määrä oli 1,7 miljoonaa. Kasvua oli 1 228 prosenttia. Kiinasta tuodun pieniarvoisen tavaraerän keskimääräinen arvo oli 6,05 euroa.

Kiinalaisten verkkokauppojen suosiota ruokkii EU:n tullivapausraja, joka on Keskuskauppakamarin mukaan poistettava heti.

“Jos EU:n ulkopuolelta tilattujen tuotteiden arvo on enintään 150 euroa, niistä ei tarvitse maksaa tullimaksuja. Suomeen tulevista alle 150 euron paketeista 98 prosenttia tulee Kiinasta. Euroopan komissio on ehdottanut tullivapauden poistamista vuonna 2028. Tämä aikataulu on kuitenkin aivan liian hidas. Tullivapauteen on puututtava heti”, vaatii Sipola.

Keskuskauppakamarin mukaan EU:n on puututtava tullivapauden lisäksi EU:n alueelle Kiinasta tilattavien tuotteiden turvallisuuteen, ja tuotteiden valvontaa on parannettava.

“Suomalaiset ja eurooppalaiset yritykset joutuvat täyttämään erilaisia vaatimuksia ja maksamaan hallinnollisia maksuja esimerkiksi tuotevalvonnasta, standardeista ja tuotetestauksista, joita kiinalaiset yritykset eivät täytä tai maksa. Tämä vääristää kilpailua Ongelma on tiedostettu EU-tasolla. Toimenpiteitä on kuitenkin kiirehdittävä ”, sanoo Sipola.

Keskuskauppakamari peräänkuuluttaa myös kuluttajilta vastuullisuutta. Kuluttajien olisi hyvä huomioida esimerkiksi myös se, että tuottajavastuu ei kiinalaisissa verkkokaupoissa toteudu vaan jätteet jäävät suomalaisten ongelmaksi.

“Toivon kuluttajilta vastuullisuutta. Jouluostoksille lähtiessä kannattaa miettiä, ovatko kiinalaiset verkkokaupat hyvä osoite”, Sipola päättää.