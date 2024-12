Espoolle Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki

Matkailualueella toimii tällä hetkellä yli 20 STF-merkin saanutta matkailuyritystä, jotka tekevät ansiokasta työtä vastuullisuuden eri osa-alueilla. Espoo on myös alueiden kärkipäässä STF-merkin saaneiden yritysten lukumäärässä laskettuna. Jo pitkään erilaisin sertifikaatein kestävästä toiminnastaan kertoneet hotellit ovat hyvä esimerkki kestävän matkailun edelläkävijöistä. Ilahduttavinta on kuitenkin se, että kaiken kokoiset matkailuyritykset ovat lähteneet STF-polulle ja saavuttaneet STF-merkin. Alueelta on valittu muun muassa Visit Finlandin ensimmäinen vastuullisuuslähettiläs ja yrityksissä tehtävä vastuullisuustyö on huomioitu myös kansainvälisesti.

”STF-merkki on meille merkittävä tunnustus ja osoitus pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun edistämisessä. Yrityksillä on tämän merkin saamisessa ollut myös tärkeä rooli ja iso kiitos meneekin sinne suuntaan. Meillä on useita edelläkävijäyrityksiä muun muassa Nuuksion seudulla ja Espoon rannoilla, ja onpa heidän joukossaan tosiaan myös Visit Finlandin ensimmäinen vastuullisuuslähettiläs. Voimme olla iloisia siitä, että koko pääkaupunkiseudun pitkään jatkunut työ kestävän matkailun edistämisessä saa tunnustusta, kun Helsinki valittiin juuri maailman kestävimmäksi matkailukohteeksi Global Destination Sustainability (GDS) -indeksin perusteella. Voimme ylpein mielin tavoitella maailman kestävintä pääkaupunkiseutua matkailukohteena,” Visit Espoon matkailujohtaja Miikka Valo toteaa.

Tällä hetkellä vastuullisuutta kehitetään myös pääkaupunkiseudun yhteisen kokous- ja kongressihankkeen avulla, jossa tuetaan alan yrityksiä ja toimijoita muun muassa hiilijalanjäljen laskemisessa, ympäristösertifioinneissa ja kestävässä tuotteistamisessa sekä luodaan pääkaupunkiseudun yhteinen kestävän kokous- ja kongressialan tarina.

Yhdessä kestävän matkailun puolesta

Jotta kestävän kasvun kaikki ulottuvuudet toteutuvat, Visit Espoon matkailustrategian eli Kestävän matkailun tiekartan 2021-2030 kantavina painopistealueina ovat vastuullisten matkailupalvelujen tarjoaminen alueella ympärivuotisesti sekä monimuotoista matkailua ja inklusiivisuutta korostava ”Matkailu kuuluu kaikille” -ajatus. Matkailun kestävä kasvu Espoossa ja lähialueilla syntyy yhteistyössä kumppaneiden kanssa, ja vastuullisuustyön tuloksia seurataan ja raportoidaan avoimesti.

”Vastuullisuus on käytännön tekoja. Kannattavuuden, paikalliskulttuurin elinvoimaisuuden ja ympäristötekojen lisäksi kestävä matkailu ottaa huomioon sosiaalisen vastuun, joka näkyy muun muassa esteettöminä palveluina ja henkilöstön hyvinvointiin panostamisena. Espoon matkailustrategia ottaa rohkeasti kantaa siihen, että matkailu kuuluu kaikille. Visit Espoo ja alueen matkailuyritykset ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteeksi, että jo ensi vuonna inklusiivisuus on kiinteä osa kaikkien matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämistä, palveluiden tuotteistusta ja viestintää”, Visit Finlandin vastuullisen matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen iloitsee.

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa matkailuyrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun työkalupakin sekä informaatiota ja markkinointitukea vastuullisen matkailun kehittämiseen. STF-merkki on olemassa olevia sertifikaatteja yhteen kokoava sateenvarjomerkki, jonka tarkoitus on helpottaa kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksumista alueen tai yrityksen arjessa, ja josta matkailijat ja yhteistyökumppanit tunnistavat kestävään matkailuun sitoutuneet yritykset ja alueet. Destinaatiomerkki myönnetään alueelle, jonka yrityksistä 51 % on saanut yritystason merkin.