Ikäihmisten kotihoidon ostopalveluihin suunnitellaan laajennusta

Kanta-Hämeen hyvinvointialue suunnittelee ikäihmisten kotihoidon ostopalveluiden laajentamista nykyisestä. Aluehallitus saa maanantaina 9.12. hyväksyttäväksi esityksen palveluiden laajentumisesta. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 250 asiakasta on siirtynyt ostopalveluihin ja sama määrä myös vuoden 2026 loppuun mennessä.

Suunnitelman mukaan vuoden 2026 loppuun mennessä noin 1200 kotihoidon asiakasta eli noin 40 % kaikista asiakkuuksista on ostopalveluiden tuottaman kotihoidon ja myönnettyjen palveluseteleiden piirissä. Tällä hetkellä määrä on noin 20 % kaikista asiakkuuksista.

Ostopalveluita kokeiltiin kesän aikana jo Riihimäen ja Janakkalan alueilla täydentämään kotihoidon palveluita ja syksystä 2024 lähtien kotihoidon asiakkaita on jo siirtynyt ostopalveluiden piiriin ensin Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla. Joulukuussa muutoksia on tulossa vielä Hämeenlinnaan ja Riihimäelle niin, että vuoden 2024 aikana ostopalveluiden pariin on siirtynyt yhteensä 70–75 kotihoidon asiakasta koko hyvinvointialueella. Oma Häme on ollut jo yhteydessä niihin asiakkaisiin, joita muutos koskee.

– Muutokset eivät vaikuta asiakkaiden palveluihin ja maksuihin, ainoastaan palveluntuottaja vaihtuu osalla asiakkaista. Asiakkaiden hoito ja palvelu jatkuvat entiseen tapaan ja suunnitellusti, ja siirtymävaihe pyritään toteuttamaan mahdollisimman sujuvasti. Laadunvalvonta toteutetaan ostopalveluissa samoin kuin omissakin yksiköissä, sanoo kotihoidon tulosaluejohtaja Anne Hintsala.

Ostopalveluista jopa 2,7 miljoonan euron säästöt

Monituottajamallin, jossa palveluita tarjotaan oman toiminnan lisäksi ostopalveluilla, tavoitteena on turvata kotihoidon palveluiden riittävyys. Ostopalveluiden käytöllä hillitään myös kustannusten kasvua, erityisesti vähentämällä ylityö- ja hälytyskorvauksia ja vuokratyövoiman tarvetta. Vuokratyövoiman käytön vähentymisen odotetaan myös parantavan asiakkaiden hoidon jatkuvuutta. Ostopalveluina tuotetaan lähihoitajan, sairaanhoitajan ja hoiva-avustajan tarjoamia palveluja. Yöaikaan toteutettavat kotihoitokäynnit ja turva-auttajakäynnit jäävät edelleen Oma Hämeen toiminnaksi, myös ostopalveluasiakkailla.

Hyvinvointialueen oman toiminnan siirto ostopalveluihin vaikuttaa kotihoidon henkilöstön määrään, liikkuvuuteen ja tiimien uudelleenorganisointiin. Tällä hetkellä kotihoidossa työskentelee yhteensä 787 työntekijää, joista vajaa sata on määräaikaisia työntekijöitä. Oman palvelutuotannon henkilöstömäärää sopeutetaan vuosien 2025–2026 aikana vuosittain noin 60–70 henkilötyövuoden verran. Sopeuttaminen on mahdollista toteuttaa henkilöstövaihtuvuuden ja eläköitymisen kautta.

Kotihoidon ostopalveluiden käyttöönotolla ei ole kotihoidon kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta, vaan vuosien 2025–2026 osalta sen arvioidaan tuottavan kustannussäästöjä siten, että vuonna 2026 kustannussäästö on yhteensä 2,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2024. Oman toiminnan siirtäminen ostopalveluihin edellyttää tiimikohtaisia ja henkilöstön liikkuvuuteen liittyviä yhteistoimintaneuvotteluita.