Onnikka-sovellus palkittiin Vuoden Vaikuttavuustekona – digitaalinen elintapaohjaus mullistaa painonhallinnan ja terveyden edistämisen

Onnikka on itsenäisesti toimiva digitaalinen elintapaohjausmenetelmä, jota on kehitetty ja tutkittu yli 15 vuoden ajan Oulun yliopistossa. Sovellus on mullistanut digitaalisen elintapaohjauksen yhdistämällä kognitiivisen käyttäytymisterapian ja suostuttelevan suunnittelun menetelmät, ja sen teho painonpudotuksessa on vahvistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Sovelluksen vaikutukset ovat vakuuttaneet niin tieteellisen yhteisön kuin käyttäjät: laihtumisen lisäksi vaikutukset ulottuvat parhaimmillaan metabolisen oireyhtymän poistumiseen, verensokeriarvojen normalisoitumiseen sekä pitkäaikaisiin terveyshyötyihin.

Vaikuttavuusseura on jakanut vuodesta 2021 alkaen vuosittain Vuoden Vaikuttavuusteko -palkinnon. Palkinnolla halutaan nostaa esiin niitä asioita, toimia, innovaatioita ja onnistumisia, joilla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta Suomessa. Palkintoraati kiitti erityisesti Onnikan saavutettavuutta ja laajaa vaikuttavuutta. Sovellus toimii täysin itsenäisesti, eikä se vaadi terveydenhuollon resursseja, mikä tekee siitä taloudellisesti tehokkaan ratkaisun.

Onnikka parantaa kansanterveyttä ja pienentää terveydenhuollon kustannuksia

Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito ovat kansainvälisesti merkittäviä haasteita, jotka vaikuttavat sekä yksilöiden terveyteen että terveydenhuollon kustannuksiin. OECD-maissa yksi neljästä on lihava (BMI > 30 kg/m2) ja Suomessa 30 % naisista ja 27 % miehistä luokitellaan lihaviksi.

Lihavuus lisää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia. Suomessa lihavuuteen liittyvät kulut ovat 8,4 % kaikista terveydenhuollon menoista, ja suorat terveydenhuollon vuosittaiset kustannukset lihavilla ovat 48 % suuremmat kuin muulla väestöllä. OECD:n mukaan jokainen lihavuuden ehkäisyyn käytetty euro tuo kuusinkertaiset säästöt, ja Onnikka tarjoaa keinoja saavuttaa näitä säästöjä skaalautuvalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla.

Professori (emeritus) Markku Savolaisen ja professori Janne Hukkasen johtama Oulun yliopiston sisätautien tutkimusryhmä sekä tietojärjestelmätieteen professori Harri Oinas-Kukkosen ryhmä ovat yhdessä ravitsemusterapeuttien kanssa rakentaneet tieteellisesti perustellun ja käyttäjien arjessa toimivan sovelluksen. Onnikan tuotteistuksesta vastaa Onnikka Health Oy, joka on sitoutunut tuomaan sovelluksen laajempaan käyttöön. Onnikka on tällä hetkellä saatavilla terveydenhuollon ja elintapaohjauksen toimijoille, jotka tarjoavat sovelluksen omille asiakkailleen tukemaan elintapojen muutosta ja painonhallintaa.

Tämän vuoden aikana Onnikka on laajentanut saatavuuttaan myös ruotsin- ja englanninkielisillä versioilla, mikä lisää sen potentiaalia tavoittaa yhä laajempia käyttäjäryhmiä.

Onnikka on saanut kiitosta myös kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ja arvioinneissa. Se on nostettu esille muun muassa Käypä hoito -suosituksissa ja European Association of Preventive Cardiologyn lausunnossa.

Onnikka-sovelluksen palkitseminen Vuoden Vaikuttavuustekona korostaa sen roolia yhtenä Suomen merkittävimmistä digitaalisista innovaatioista terveyden edistämisessä.