KSO uudistaa Kotkan Prismakeskuksen vuoden 2025 aikana – n. 20 miljoonan euron hanke vahvistaa Sutelan alueen kaupallista vetovoimaa

Kotkan Sutelassa Prismakeskuksen paikalla on tarjottu vähittäiskaupan palveluita vuodesta 1973 alkaen. Sokos-markettina avautunut kauppa liittyi Prisma-ketjuun vuonna 1988. Seuraavina vuosikymmeninä toteutetut uudistukset ovat laajentaneet Prismakeskuksen pinta-alaa nykyiseen 21 000 neliömetriin. Viimeisin suuri investointi on vuosilta 2008–2010, jolloin liikekiinteistö on saanut tänä päivänä tunnetun muotonsa. Kotkan Prismakeskuksessa työskentelee yli 200 henkilöä, joista n. 150 Prismassa.

Nyt Prismakeskuksessa toteutetaan sen historian viidennet mittavat uudistustyöt, jotka käynnistyvät vielä tämän vuoden aikana. Työt käynnistyvät taustatiloista, ja vuoden vaihteen jälkeen aloitetaan sekä kiinteistön laajennus etupihan suuntaan että Prisman käyttötavaraosaston kalusteiden vaihto. Uudistuksessa Prismakeskuksen pinta-ala kasvaa n. 2 300 neliömetrillä. Työt etenevät vaiheittain, ja Prisma palvelee asiakkaita normaalein aukioloajoin koko hankkeen ajan. Uusittu Prismakeskus valmistuu vuoden 2025 lopussa.

- Kotkan Prismakeskuksen palvelutarjontaa laajentamalla ja monipuolistamalla vahvistamme Sutelan alueen kaupallista vetovoimaa. Jatkossa saman katon alta löytyvät useat päivittäiseen asiointiin tarvittavat palvelut, toteaa KSO:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen.

- Tulemme uudistamaan Prisman miljöön ja kalusteet ketjun uuden konseptin mukaiseksi. Tärkeänä tavoitteena on myös parantaa koko kiinteistön energiatehokkuutta uusimalla kaikki kylmäkalusteet ja päivittämällä talotekniikkaa. Prisman osastot pysyvät asiakkaillemme tutuiksi tulleilla paikoillaan, mikä helpottaa myymälässä asiointia hankkeen aikana, jatkaa kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.

Prismakeskuksen palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu

Kaikkien Prismakeskuksen aulassa olevien liikkeiden toimitilat uudistetaan ja ne saavat lisätilaa laajennusosasta. Prisman lisäksi KSO:n palveluita Prismakeskuksessa ovat Ravintolamaailma, Hiuspalvelu-parturi-kampaamo ja S-Pankki. Uutena liikkeenä avataan kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion. Pysäköintitalon edustalle rakennetaan ABC Latausasema sähköautoille. Polttonestemyynnin mittarikenttä uudistettiin jo syksyn 2024 aikana.

Uudistuksessa Ravintolamaailman pinta-ala kasvaa ja asiakaspaikkoja saadaan 150 kappaletta lisää. Lisäksi avataan uusi ravintola Mestari, joka tarjoilee herkullisia leikkeitä, lihapullia ja kotiruokaa. Nykyiset ravintolat Pizza & Buffa, Presso ja Hesburger jatkavat toimintaansa Ravintolamaailmassa.

Tällä hetkellä kiinteistössä toimivista muista liikkeistä jatkavat mm. Hakamäen apteekki, Alko, Elisa, Sutelan Kello ja Kulta, Silmäasema, Kangas Keidas, Suutari Helin ja Kurzt valokuvausliike. Uusia palveluita Prismalle tuovat mm. 24Pesula sekä Musti ja Mirri. Uusiin tiloihinsa liikkeet pääsevät muuttamaan kesän ja syksyn aikana.

Uudistushankkeen urakoitsijat

Rakennusurakoitsija

Rakennusliike Evälahti Oy

Sähkötyöt

Sähköryhmä Muukka Oy

Lvi-työt

Haveputki Oy

Sprinklerijärjestelmät

Vesijohtoliike Penttilä Oy

Automaatiojärjestelmät

Schneider Electric Finland Oy