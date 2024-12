Rud Pedersen Group jatkaa laajentumistaan yritysostolla Kroatiassa

Rud Pedersen Group vahvistaa asemaansa Keski- ja Itä-Euroopassa ostamalla kroatialaisen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja strategiseen viestintään keskittyneen konsultointiyrityksen EuroNavigatorin. EuroNavigator on vuodesta 2018 menestyksekkäästi tarjonnut asiantuntijapalveluita alueella. Yritysoston myötä Rud Pedersen Groupilla on enemmistöosuus yrityksestä. Perustajat Milly Doolan ja Daniel Mondekar jatkavat Zagrebin toiminnan johtamista Rud Pedersen -brändin alla. Heidän tiiminsä, johon kuuluu myös Kroatian ensimmäinen EU-komissaari Neven Mimica, tuo mukanaan vahvaa osaamista ja kokemusta yhteiskuntasuhteiden alalta.

Rud Pedersenille siirtyvien työntekijöiden lisäksi yrityksellä on paikallisten edustajien verkosto, joka kattaa myös Slovenian ja Länsi-Balkanin maat (Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Bosnia ja Hertsegovina sekä Pohjois-Makedonia). Tämä tarjoaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia saada tukea koko nopeasti kehittyvällä alueella.

Rud Pedersen Group jatkaa laajentumistaan vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin yhä globaalimmassa ja verkottuneemmassa maailmassa. Kroatian talouskasvu oli 6,3 prosenttia vuonna 2023, mikä tarjoaa paljon mahdollisuuksia kansainvälisille yrityksille. Kroatia on mielenkiintoinen maa esimerkiksi energiayrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa tavoitteenaan vähentää CO2-päästöjä 45 prosenttia ennen vuotta 2030. Rud Pedersenin asiakkaat eri puolilla Eurooppaa hyötyvät paikallisten asiantuntijoiden tarjoamasta tuesta, joka mahdollistaa saumattoman työskentelyn yli rajojen ja pan-eurooppalaisten ratkaisujen toteuttamisen.

Morten Rud Pedersen, Rud Pedersen Groupin perustaja ja toimitusjohtaja, kommentoi yritysostoa: ”Toimiston avaaminen Zagrebiin on osa strategiaamme, jota olemme kehittäneet viime vuosina. Olemme vallanneet sellaisia Euroopan markkinoita, joita muut kansainväliset yritykset ovat vältelleet, ja menestyneet hyvin. Kroatia ei ole poikkeus – vuosina 2019–2023 maahan tehtiin yli 13 miljardilla eurolla ulkomaisia investointeja. On selvää, että yritykset näkevät kasvupotentiaalia Kroatiassa, ja me olemme siellä tukemassa heitä.’’



‘’Asiakkaamme odottavat, että hoidamme monimutkaisia EU:n sääntelyasioita, joissa voimme tarjota myös paikallista tukea. Meillä on integroitunut tiimi toimistoissa ympäri EU:ta, ja lisää asiantuntemusta maissa, jotka tekevät työtä EU-jäsenyyden eteen. Rud Pedersen tarjoaa alustan niin kansainvälisille asiakkaillemme kuin itsenäisille markkinajohtajille, jotka haluavat jatkaa strategista kasvuaan.’’



‘’Uudet kollegamme Zagrebin toimistossa työskentelevät joidenkin Kroatian menestyneimpien vientiin suuntautuneiden yritysten kanssa, ja samoin monet nykyisistä asiakasyrityksistämme etsivät mahdollisuuksia vahvistaa eurooppalaista kasvuaan, jolloin he kohtaavat EU-sääntelyn ja paikallisten markkinoiden kaksinkertaisen haasteen. Me olemme ainoa konsulttiyhtiö, joka tarjoaa näin laajaa asiantuntemusta ympäri EU:ta. Meillä on hyvin verkottunut asiantuntijapohja, joka voi tarjota sekä paikallisia että kansainvälisiä ratkaisuja. Odotan innolla, että uudet kollegamme tekevät yhteistyötä muiden Groupin toimistojen kanssa tukien toisiaan asiakkaidensa menestyksen saavuttamisessa.’’

“Vain hieman yli viidessä vuodessa olemme muuttaneet EuroNavigatorin yhteiskuntasuhteiden toimistoksi, joka kilpailee Euroopan arvostetuimpien alan toimijoiden kanssa. Rud Pedersen Croatia -nimen alle siirtyminen on merkittävä askel kehityksessämme, joka mahdollistaa globaaleihin mittapuihin asetetun yhteiskuntasuhteiden asiantuntemuksen tuomisen kroatialaisille ja laajemman alueen yrityksille. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa parempaa pääsyä markkinoille ja vahvempaa jalansijaa Brysselissä, varmistaen, että heidän äänensä kuullaan korkeimmilla tasoilla”, kommentoi Rud Pedersen Croatian toimitusjohtaja Milly Doolan.



“EuroNavigator on asettanut yhteiskuntasuhteiden standardin Kroatiassa: mahdollistamme kroatialaisten yritysten äänien kuulumisen Brysselissä ja tuemme heidän strategista kehitystään. Liittymällä Rud Pedersen Groupiin hyödynnämme koko ryhmän asiantuntemusta vahvistaaksemme asemaamme Kroatiassa ja sen lähialueilla. Tämä on tärkeä virstanpylväs tiimillemme, asiakkaillemme ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alalle”, kommentoi Rud Pedersen Croatian toimitusjohtaja Daniel Mondekar.