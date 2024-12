Igglo Oy:n tytäryhtiö Igglo Operations Oy selvitystilaan

Igglo Oy:n tytäryhtiö Igglo Operations Oy lopettaa toimintansa ja hakeutuu selvitystilaan.

”Saimme asuntojen vuokrausta helpottavan palvelumme käyttäjiksi 100 000 suomalaista. Emme kuitenkaan ole onnistuneet saamaan tarpeeksi suurta osaa asiakkaista maksamaan palveluistamme. Myöskään uudet palvelumme eivät ole tuoneet haluttua muutosta kokonaiskuvaan”, kertoo Igglo Operationsin toimitusjohtaja Matti Kanninen.

Igglo Operations Oy aloitti toimintansa vuonna 2017 ja on sen jälkeen lanseerannut useita uusia vuokralaisia ja vuokranantajia palvelevia sovelluksia. Tunnetuimmat palvelut ovat Igglon Hakukone, Vuokralainen Välittäjänä, Vuokranantajan Maksuturva sekä Vuokravakuus palveluna. Tuotekehitykseen on investoitu yli neljä miljoonaa euroa.

Yrityksellä on noin 500 vuokravakuusasiakasta. Näiden siirrosta toisen palveluntarjoajan piiriin käydään neuvotteluja.

Osasyy tilanteeseen on myös se, että yhtiön tuotekehityslainat ovat erääntyneet eikä niiden maksamiseen ole mahdollisuutta. ”Omistajien ja johdon näkemys on, että yritykseen ei kannata enää sijoittaa lisää vaan on parempi todeta tilanne. Jälkiviisaana olemme todenneet, että lähdimme muuttamaan markkinaa, joka ei ollut muutettavissa ainakaan meidän resursseillamme. Perinteiset tavat hoitaa vuokralaisen ja vuokranantajan asioita ovat edelleen vallitseva käytäntö”, Kanninen jatka.

”Start up-maailma on kiehtova, mutta samalla raaka peli. Meille kävi niin kuin yhdeksälle kymmenestä eli epäonnistuimme. Nostamme hattua kaikille, jotka yrittävät luoda uusia liiketoimintamalleja, vaikka tunnistavat riskit.”

Yhtiön liikevaihto on pitkään ollut noin 70 000 euroa vuodessa. Viime vuosina yhtiön käyttökate on ollut noin 200 000 euroa tappiollinen. Igglo Operationsin emoyhtiö Igglo Oy omistaa tyttärestään 70%. Igglo Oy jatkaa toimintaansa puhtaana holding-yhtiönä ilman operatiivista toimintaa.