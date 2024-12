Naantalin Taimonrannasta kehitetään viihtyisä ja merellinen alue kaikille

Pitkään valmisteltu Taimonrannan kaava on saatu maaliin, Naantalin kaupunginvaltuuston hyväksyttyä tänään 9.12.2024 Taimonrannan asemakaavamuutoksen ja laajennuksen.

Työtä on tehty vuodesta 2019 saakka, jolloin kaavahanke kuulutettiin vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin marraskuussa 2019 ja silloin pidettiin myös ensimmäinen yleisötilaisuus.

Kaavan valmisteluun on liittynyt useita asukastilaisuuksia, ja alueen suunnittelu on herättänyt paljon keskustelua. Asukkailta saatu palaute onkin ollut tärkeää, kun ratkaisua on tarkennettu eri vaiheissa, kertoo Naantalin kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö.

Rantaraitti jatkuu Vanhastakaupungista Soinisiin asti

Taimonrannan asemakaavan tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Naantalin asuntorakentamisen tonttitarjontaa sekä mahdollistaa Naantalin väestötavoitteen toteutumista, tarjoamalla houkuttelevia täydennysrakentamisen alueita Manner Naantalin osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Samalla mietitään alueen liikenteellisiä ratkaisuja sekä kävely- ja pyöräilyreittejä ja ulkoilureittejä. Tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen, kaikille avoimen ja avaran rantareitin jatkuminen Vanhastakaupungista Taimonrannan kautta pohjoiseen Soinisiin saakka.

Taimon puistosta on tulossa toiminnallinen ja viihtyisä puisto asukkaille ja muille kaupunkilaisille.

Taimonrannan kaava on osa kaupungin pitkäjänteisiä tavoitteita, joilla edistetään Naantalin viihtyvyyttä, houkuttelevuutta, saavutettavuutta ja elinvoimaa, nykyisille sekä tuleville asukkaille, toteaa kaupunginjohtaja Laura Leppänen.



Rantasauna, kaupunkiviljelyä ja piristysruiske yrityksille

Nykyisen venesataman ja sen tukitoimintojen jatkuminen huomioidaan kaavatyössä, ja kehitetään vapautuvan Taimonrannan venesäilytysalueen uutta käyttöä. Suunnitteilla on myös esteetön rantasauna, joka hyödyttää esimerkiksi talviuimareita.

Alueelle on osoitettu osaleiskaavan mukaisesti monipuolisesti omakoti-, pientalo- ja kerrostaloasumista. Alueelle arvioidaan muuttavan noin 240 uutta asukasta. Lisääntynyt asukasmäärä edesauttaa Manner-Naantalin ja kaupunkiseudulla toimivien palvelujen kehittymistä ja säilymistä.

Myös viljely jatkuu Taimonrannassa - viljelypalsta-alueen korvaavaa toimintaa ja palstaviljelyn laajentamista tutkitaan erilaisin kaupunkiviljelyratkaisuin.

Fakta:

Suunnittelualueen koko on noin 14,1 hehtaaria. Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 km päässä Naantalin keskustasta koilliseen Luikkion 19. kaupunginosassa. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Luikkionlahti, pohjoisessa Nätkelmäkatu ja Rantaluikkion omakotialueen eteläreuna. Idässä Orvokkikatu ja Orvokkipolku rajaavat suunnittelualuetta. Osa Taimonrannan omakotialueesta rajaa suunnittelualuetta. Etelässä Pirttiluodontie on suunnittelualueen rajana. Taimon uimaranta on suunnittelualueen luoteiskulmassa.

Suunnittelualueen tuntumassa rakennuskanta koostuu pääasiassa 1970- 2000 luvun omakotitaloista sekä joistakin rivitaloista. Pirttiluodontien varrella on myös muutama 1990-luvun kerrostalo.

Lähialueen palveluista tärkeimmät ovat Taimon koulu, Taimon päiväkoti (suunnittelualueen reunalla), päivittäistavarakauppa Ukko-Pekka (noin 1 km) sekä keskustan palvelut (noin 2,5 km).

Suunnittelualue jäsentyy laaksomaisena alueena, jota rajaa pohjoisessa, idässä ja etelässä kallioiset mäet ja lännessä Luikkionlahti. Suunnittelualue liittyy maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Naantalin aukko (Naantali – Masku).