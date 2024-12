Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion asiakasmaksuineen

Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvio osoittaa 1,5 miljoonan euron ylijäämää.

Talousarviossa painottuvat toiminnan ja palvelujen uudistumisen kannalta keskeisimmät hankkeet, esimerkiksi digipalvelujen kehitystyö ja ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja kotiin vietävien palveluiden kehittäminen. Vuonna 2025 jatketaan myös lasten ja nuorten mielen hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ja talouden tasapainottamista.

– Hyvinvointialueella on tehty paljon hyvää työtä talouden tasapainottamiseksi ja kustannuskehitystä on saatu paremmaksi tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisäämällä. Henkilöstötilanne ja työhyvinvointi ovat kehittyneet myönteisesti, emmekä pyri henkilöstövähennyksiin tai palveluverkon supistamiseen. Kaikkia epävarmuustekijöitä talousarviossa ei pystytä välttämään, esimerkiksi palvelutarpeen kasvua on vaikea ennakoida. Taseeseen kertynyttä alijäämää emme pysty kattamaan lain mukaisessa ajassa ilman lisärahoitusta, mutta teemme kuitenkin kaiken järkevän talouden tasapainottamisen näkökulmasta, hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen totesi.

Asiakasmaksuihin korotus

Päijät-Hämeen hyvinvointialue korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tammikuun alusta lähtien valtioneuvoston hyväksymän asetuksen mukaisesti.

Perusterveydenhuollossa lääkärissä käynnin hinta nousee 23 eurosta 28,20 euroon ja lääkärikäynnin vuosimaksu 46 eurosta 56,40 euroon. Vuosimaksu kattaa kalenterivuoden käynnit ja käynnin korvaavat puhelut.

Maksua ei peritä esimerkiksi alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, tartuntatautilain mukaisista käynneistä ja päihdelääkärin vastaanottokäynneistä.

Erikoissairaanhoidossa päivystyspoliklinikalla käynti maksaa ensi vuonna 66,70 euroa nykyisen 46 euron sijaan. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotaveteraaneilta, seksuaalisen väkivallan uhreilta tai jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana.

Suun terveydenhuollossa hammaslääkärin vastaanoton perusmaksua korotetaan 14,60 eurosta 17,90 euroon.

Hyvinvointialue voi alentaa maksua tai jättää sen perimättä, jos asiakkaan tai potilaan tulo- ja menolaskelma täyttää toimeentulotuen edellytykset. Se myös seuraa jatkossa hintamuutosten vaikutuksia asiakkaiden käyntimääriin.

Aluevaltuusto päätti asiakasmaksujen korotuksesta äänin 41–27.

– Talousarviokokous on yksi vuoden tärkeimpiä kokouksia, kun yritämme mahduttaa käytettävissä olevan rahan hyvinvointialueen palveluiden rahoittamiseksi sekä palveluiden saatavuuden ja laadun varmistamiseksi myös tulevana vuonna. Kokous oli keskusteleva ja mielestäni laajasti hyvähenkinen, aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari sanoi.

Yhteistyö vahvistuu sosiaalihuollossa

Etelä-Suomen hyvinvointialueet vahvistavat sosiaalihuollon yhteistyötään. Entistä tiiviimmästä yhteistyöstä sovitaan Etelä-Suomen yhteistyöalueen sopimuksessa, joka tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Alueeseen kuuluvat Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet.

Uusi yhteistyörakenne muodostuu sosiaalihuollon johtajien yhteistyökokouksesta ja palvelukohtaisista työryhmistä.

– Yhteistyörakenne tarjoaa foorumit erityisesti palvelujen kehittämiseen. Vammaispalvelulain kaltaiset lainsäädäntömuutokset ja niiden toimeenpano on hyvä esimerkki, jossa yhteistyöstä ja hyvien käytäntöjen jakamisesta on paljon hyötyä kaikille, sosiaali- ja perhepalveluidemme toimialajohtaja Mika Forsberg kommentoi.