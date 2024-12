Työtyytyväisyys korkealla ja työurat pitenevät Hesburgerissa

Nykyään työntekijät viihtyvät työssään keskimäärin neljä vuotta, mikä osoittaa Hesburgerin vetovoiman ja merkityksen työpaikkana olevan kasvussa.

’’Hymyssä suin katson tilastoja, joissa heseläisten työsuhteiden pituudet kasvavat joka kuukausi. Haluamme olla aidosti työntekijöidemme arvoinen työnantaja’’, Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimo kommentoi.

86 % suosittelee

Tämän vuoden marraskuussa valmistuneeseen henkilöstötutkimukseen osallistui lähes 3 500 Hesburgerin työntekijää, jotka vastasivat kyselyyn anonyymisti. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Kulmia Insight Oy:n kanssa, ja se järjestettiin kuudessa eri Hesburgerin toimintamaassa: Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Bulgariassa ja Ukrainassa. Tutkimus osoitti, että työntekijöiden tyytyväisyys omaan työhönsä, työyhteisöön ja johtamiseen on korkealla tasolla. Työntekijöistämme jopa 86 % suosittelee Hesburgeria työpaikkana.

Henkilöstötutkimuksessa Hesburgerin kuuden eri toimintamaan työntekijöitä pyydettiin arvioimaan muun muassa työyhteisön toimivuutta, esihenkilötyötä ja omaa työtään asteikolla 1–5.

Työyhteisön tulokseksi saatiin komeasti 4,4. Arviointiin sisältyivät muun muassa hyvä työilmapiiri, jossa autetaan ja arvostetaan toisia, työn sujuvuus sekä asiakaslähtöisyys.

Keskustelevaa johtajuutta

Johtaminen ja esihenkilötyö saivat arvosanaksi 4,3. Erityisesti arvostettiin lähiesihenkilön antamaa rakentavaa palautetta, asiallista ongelmatilanteiden käsittelyä sekä työntekijöiden oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Tuloksiin heijastuvat Hesburgerin tämän vuoden panostukset henkilöstön johtamiseen, joita on kehitetty yhdessä yhteistyökumppani Hälsan kanssa.

”Olemme Hesburgerin kanssa korostaneet johtamisessa tasapuolisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhtenäisiä pelisääntöjä. Samalla olemme rohkaisseet esihenkilöitä johtamaan rohkeasti ja määrätietoisesti. Keskusteleva johtajuus on nykypäivän työelämässä keskeistä, ja henkilöstö on selvästi arvostanut tätä lähestymistapaa”, Hälsan Business Coach Lari Karjula arvioi.

Panostuksia koulutukseen

Oman työn arvioinnin tulos oli 4,2, jossa korostuivat perehdytys työtehtäviin, tavoitteisiin sitoutuminen sekä koulutukset. Henkilöstö on ollut tyytyväisiä siihen, miten koulutukset tukevat henkilöstöämme omassa työssään ja kuinka perehdytys on Hesburgerissa parempaa kuin aikaisemmin. Uudet hampurilaistyöntekijät käyvät läpi ”Tervetuloa Hesburgeriin” -koulutuksen, mistä henkilöstöltä on saatu myös paljon positiivista palautetta.

”Olemme panostaneet viimeisten vuosien aikana koulutuksiin ja on hienoa nähdä, että koko henkilöstö kokee ne hyödyllisiksi. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin’’, Henna Pursiheimo sanoo.

Hakijamäärät ennätyksellisellä tasolla

Pikaruoka-alan houkuttelevuus työpaikkana näkyy myös hakijamäärissä. Vuoden 2024 aikana hakemuksia Hesburgereihin on tullut pelkästään Suomessa jo yli 25 000 kappaletta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Tämä osoittaa, että yritystä arvostetaan yhä enemmän työpaikkana, jossa on mahdollisuuksia oppia ja kehittyä omalla työurallaan.