40 hehtaarin aurinkopuisto tulee Hankoon – Better Energy ja Caruna allekirjoittivat sähköverkon liittymissopimuksen

Caruna rakentaa alueelle uuden Santalankaaren sähköaseman, mikä mahdollistaa sekä aurinkovoimapuiston että muiden uusien hankkeiden liittämisen Hankoniemellä.

Better Energyn aurinkovoimapuisto tulee tuottamaan vuosittain 38 GWh uusiutuvaa energiaa, mikä vastaa yli 2 000 kotitalouden energiankulutusta. Aurinkovoimapuisto on kooltaan noin 40 hehtaaria ja se rakennetaan Hankoon entiselle, nyt tyhjillään olevalle autojen varastointialueelle. Aurinkovoimapuisto on ensimmäinen suuren kokoluokan aurinkopuisto Carunan Uudenmaan verkkoalueilla.

”Suomen energiasiirtymän edistyessä, uskomme aurinkoenergian olevan tärkeä osa Suomen energiamarkkinoita. Olemme tyytyväisiä, että saimme liitynnän järjestymään Carunan kanssa sujuvasti aivan puistohankkeemme vierestä”, kertoo Better Energy Finlandin johtaja Santeri Järvelä.

”Olemme iloisia, että Better Energy valitsi Suomen aurinkovoimalan sijaintipaikakseen ja Carunan kumppanikseen. Better Energyn aurinkovoimapuisto on yhteiskunnallisesti merkittävä. Puhdas siirtymä lisää tarvetta uusiutuvalle sähkölle, minkä vuoksi sähköverkkoa on kehitettävä tulevina vuosina, jotta merkittävä osa kehitysvaiheen hankkeista voidaan liittää jakeluverkkoihin sujuvassa aikataulussa. Toivomme sääntelyn mahdollistavan tämänkaltaisten hankkeiden liittämisen sähköverkkoon myös tulevaisuudessa”, kertoo Carunan myyntijohtaja Ilkka Möttönen.