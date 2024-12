Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi SuomiSote-alustan digitaalisen asioinnin palveluille

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on valinnut Mehiläisen tytäryhtiö BeeHealthyn SuomiSote-asiointialustan asukkaidensa ja ammattilaistensa käyttöön. BeeHealthy sai kilpailutuksen laatuvertailussa parhaat pisteet.



- Asukkaidemme mielestä tärkeintä hyvinvointialueen palveluissa ovat sujuva yhteydenotto, nopea palveluihin pääsy ja osaavat ammattilaiset. Näen, että yhtenäisillä ja kokonaisvaltaisilla digitaalisen asioinnin palveluilla voimme vahvistaa näitä kaikkia. BeeHealthyn SuomiSote-alusta vastaa erinomaisesti tarpeisiimme, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn sanoo.



Hankinnassa pidettiin tärkeänä, että digitaalisen asiointialustan käyttö on asukkaiden ja ammattilaisten näkökulmasta sujuvaa. BeeHealthyn SuomiSote-alusta tarjoaa kattavan palvelualustan, joka yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi.



Alusta mahdollistaa sujuvan yhteydenpidon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa chatin, viestitoimintojen ja videovastaanottojen kautta. Osassa palveluista esimerkiksi puolesta asiointi on tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Tulevaisuudessa asukkaat voivat myös tarkastella omia terveystietojaan ja varata aikoja.



- SuomiSote-alusta tarjoaa käyttäjilleen saumattoman ja intuitiivisen käyttökokemuksen. Kokemuksemme mukaan myös seniorit oppivat nopeasti käyttämään alustaa. Ammattilaiset puolestaan pystyvät ottamaan alustan helposti käyttöön, eikä pitkiä koulutuksia tai monisivuisia ohjeistuksia tarvita, BeeHealthyn Suomen julkisen sektorin asiakkuusjohtaja Tommi Uimonen kertoo.



SuomiSote-alustan avulla hyvinvointialueen palvelut tuotetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja joustavasti. Digitaalinen asiointialusta mahdollistaa hyvinvointialueen ammattilaisille uusia ja paikasta riippumattomia työskentelytapoja. Lisäksi ammattilaiset pystyvät tukemaan asiakkaitaan ja potilaitaan myös vastaanottojen ulkopuolella, mikä parantaa hoidon ja palvelujen vaikuttavuutta ja jatkuvuutta.



Mehiläisen OmaMehiläinen-sovellukseen perustuva SuomiSote-alusta on valittu jo kymmenelle hyvinvointialueelle digitaaliseksi asiointialustaksi. BeeHealthy on vienyt alustan kansainvälisesti yli kymmeneen eri maahan.

Lisätietoja medialle antavat:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Sanna Svahn, hyvinvointialuejohtaja, sanna.svahn@luvn.fi

BeeHealthy, Tommi Uimonen, Suomen julkisen sektorin asiakkuusjohtaja, p. 050 347 5932tommi.uimonen@beehealthy.com