Kaarlo Hildén jatkaa Taideyliopiston rehtorina

Kaarlo Hildénillä on laaja johtamiskokemus. Ennen Taideyliopiston rehtorin tehtävää hän on työskennellyt muun muassa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanina, Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastodekaanina, Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ohjelmajohtajana ja Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusjohtajana.

Hildénillä on urallaan ollut lukuisia luottamustehtäviä, ja hän on toiminut useiden erilaisten kansainvälisten organisaatioiden hallituksissa sekä auditointi- ja selvitysryhmissä. Tällä hetkellä hän toimii Taiteen perusopetusliiton hallituksen puheenjohtajana sekä Sivistysala ry Sivistan ja Taideyliopiston tukisäätiön hallituksen jäsenenä. Hildén on laajasti verkottunut sekä kotimaisilla että kansainvälisillä taidekentillä ja hänet tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana.

”Kaarlo Hildénin syvällinen ymmärrys taidekoulutuksesta tekee hänestä erinomaisen rehtorin. Kuluneen neljän vuoden aikana hän on johtanut Taideyliopistoa menestyksekkäästi monien muutosten läpi. Hänen laajat verkostonsa suomalaisessa kulttuurielämässä sekä toimivat suhteet sidosryhmiin ovat tärkeitä yliopistolle”, sanoo Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Eero Holstila.

”Olen kiitollinen saadessani jatkaa työtäni Taideyliopiston ja koko suomalaisen taide- ja kulttuurialan hyväksi. Ajassa, jossa koko yhteiskunta hakee uutta suuntaa, on Taideyliopistolla entistä tärkeämpi tehtävä taiteen merkityksen vahvistajana ja taidekoulutuksen ja -tutkimuksen kansainvälisenä edelläkävijänä”, rehtori Kaarlo Hildén sanoo.

Taideyliopiston rehtorin tehtävää haki 4 henkilöä. Lisäksi haussa kartoitettiin myös muita potentiaalisia hakijoita. Kaksi haun kärkiehdokasta esittäytyivät yliopistoyhteisölle julkisessa kuulemistilaisuudessa marraskuussa.

Lisätietoa

Eero Holstila

Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja