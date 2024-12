Gigantin joulukuun uutiskirje: Lähikuvassa joulukauden pienkoneet ja trendit

Tuotetutka – Sähköhammasharjoja ostetaan pukinkonttiin hurja määrä

Sähköhammasharjat pitävät pintansa joulun lahjasuosikkeina, ja hammashygienian merkitys onkin lisääntynyt pandemian myötä. Uusin teknologia sähköhammasharjoissa tarkoittaa hellävaraisempaa ja entistä tarkempaa puhdistusta. Harjat tunnistavat, mitkä hampaat on harjattu ja mitkä eivät: tämä ominaisuus on hyödyllinen erityisesti lapsille. Painesensorit opastavat harjaamaan oikein, ja varressa oleva valo ilmoittaa, jos harjaa liian kovaa tai liian kevyesti. Tänä jouluna laitteissa on poikkeuksellinen määrä vaihtoehtoja niin klassikoista pitäville kuin vaativaan makuun. Lapsille löytyy muun muassa suosittuja Frozen- ja Spider Man -teemaisia harjoja, joissa harjausteho on optimoitu maitohampaille.



"Terveys nousee trendinä jatkuvasti, ja suomalaiset arvostavat edelleen hyödyllisiä lahjoja. Laatuharja kestää helposti aktiivikäytössä viisi vuotta, ja kulkee arjessa mukana.”

Trendinostot – Robotti-imureiden ja hiuslaitteiden hitit muodostuvat somessa

Robotti-imurien myynti on moninkertaistunut Gigantissa viimeisen viiden vuoden aikana. Uusin trendi ovat moppaavat robotti-imurit, jotka yhdistävät kaksi teknologiaa yhteen laitteeseen. Malleja mopit puhdistavalla latausasemalla on tarjolla jo useilta valmistajilta, ja niiden suosio on kasvanut 40 % viimeisen vuoden aikana. Tänä jouluna myyntilistojen kärjessä ovat etenkin nämä laadukkaat kansansuosikit ja tehopesijät. Moniosaajien lataustelakka pesee mopin, ottaa likaveden talteen ja kastelee puhtaalla vedellä mopin siivousta varten.

”Siivousta halutaan ulkoistaa laitteelle yhä monipuolisemmin, ja lattiaa pesevät ominaisuudet imureissa yleistyvät. Myös puhtaasti lattiaa pesevät laitteet tulevat tekemään tänä jouluna myyntiennätyksen.”

Hiustenlaitto on nykyään sukupuoleen katsomaton hittijuttu. TikTokin ja Instagramin vaikutuksesta etenkin kihartavat hiuslaitteet ovat nousseet erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa – myös poikien. Joulukauden suosikeissa trendaavat ainakin nämä somehitit, kompaktit reissukaverit, ja tyylitietoisten valinnat.

"Somen vaikutus näkyy selvästi: ihmiset haluavat nyt laitteita, jotka tuovat ammattilaistason ominaisuudet kotikylppäriin. Asiakaskunta monipuolistuu koko ajan, ja nuorimmat hiuksista innostuneet ovat alakouluikäisiä.”

Asiantuntija vinkkaa – Kaikki irti airfryerista, aina arjesta joulupyhiin

Airfryer on noussut suomalaisissa keittiöissä suosituksi paitsi terveellisemmän friteerauksen, myös monipuolisten kypsennysominaisuuksiensa ansiosta. Uusimmat mallit mahdollistavat esimerkiksi höyrykypsennyksen, vartaassa grillauksen ja hedelmien kuivauksen, mikä laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Black Fridayn ostetuimmiksi malleiksi päätyivät tämä perhesuosikki, tilaihme ja premiumherkku.



Esimerkkejä airfryerin hyödyntämiseen:

Entistä nopeampi joululaatikoiden uudelleenlämmitys rapealla pinnalla.

Joulun lisukkeet, kuten kasvikset, kypsyvät ilman ylimääräistä rasvaa.

Jälkiruoat, kuten kuivakakut, onnistuvat tasaisella paistolla.





"Ihmiset ovat entistä innostuneempia ruoanlaitosta ja etsivät arkea helpottavia ratkaisuja keittiöönsä. Toisin kuin joskus kuvitellaan, airfryer sopii erityisesti terveystietoisille. Juhlavalmisteluissa se säästää ehdottomasti aikaa.”