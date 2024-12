Sari Sarkomaa iloitsee: Eduskunta käynnistää sairaanhoitajien kliinisen hoitotyön erikoistumiskoulutuksen kehittämisen

”Valtiovarainvaliokunnan budjettikäsittelyssä sovimme hallituspuolueiden jäsenten kesken 500 000 euron lisäyksestä sairaanhoitajien kliinisen hoitotyön erikoistumiskoulutuksen kansallisen järjestämisen käynnistämiseen,” iloitsee kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa.

Sarkomaa pitää panostusta välttämättömänä. Vuonna 2024 toteutettu selvitys hyvinvointialueiden kliinisesti erikoistuneiden sairaanhoitajien tarpeista arvioi, että vuoteen 2028 mennessä maassamme tarvitaan noin 8 000 uutta erikoistunutta sairaanhoitajaa.

”Päätöksemme on tärkeä startti kipeästi kaivatulle erikoistumiskoulutukselle. Tarkoitus on luoda hyvinvointialueiden ja korkeakoulujen alueellinen ennakointi- ja koulutusyhteistyömalli. Tällä hetkellä erikoistumiskoulutuksen tarjonta on vaihtelevaa eikä saatavilla oleva erikoistumiskoulutustarjonta vastaa työelämän eikä sairaanhoitomme osaamisen kehittämistä riittävästi,” Sarkomaa painottaa.

Asiaa vauhdittaakseen Sarkomaa jätti marraskuussa asiasta toimenpidealoitteen (TPA 75/2024 vp, 22.11.2024).

Nyt kehyksen puitteissa päätetyllä puolen miljoonan lisärahoituksella on mahdollista käynnistää väestön palvelutarpeisiin ja hyvinvointialueiden arvioihin perustuen 1–2 keskeistä kliinisen hoitotyön erikoistumiskoulutusta sekä niiden suunnittelu.

”Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä linjasimme, että sairaanhoitajien kliinisen erikoiskoistukisvaihtoehtojen kehittämistä on jatkettava hoitotyön laadun sekä alan pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi”, sanoo Sarkomaa.

Lisäpanostuksia hoitotyön tutkimukseen ja laaturekisterien kehittämiseen

Valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden jäsenet sopivat myös lisäpanostuksista hoitotyön tutkimukseen ja laaturekistereiden kehittämiseen.

”Sovimme 200 000 euron määrärahan lisäämisestä Hoitotyön tutkimussäätiölle hoitotyön tutkimukseen. Määräraha on ensi vuoden valtion budjetissa yhteensä 920 000 euroa,” Sarkomaa toteaa.

Valiokunnan mietinnössä hoitotieteellistä tutkimusta ja näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä pidetään keskeisenä hoitotyön käytäntöjen parantamisessa, kustannusvaikuttavuuden lisäämisessä, hoidon tasalaatuisuuden kehittämisessä ja koko hoitoketjun kehittämisessä.

”Lisäsimme valtiovarainvaliokunnassa myös 400 000 euron määrärahan laaturekisteritoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Pidämme laaturekisteritoimintaa erittäin tärkeänä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun, vaikuttavuuden ja kustannusten hillinnän näkökulmasta. Myös hoitotyön laatu ja vaikuttavuus tulee olla mukana valtakunnallisessa vaikuttavuustyössä ja laaturekistereiden kehittämisessä,” sanoo Sarkomaa.