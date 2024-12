Sarjakuvateos selittää Ukrainan ja Venäjän monisatavuotisen konfliktin – kaikki tuotot Ukrainan lapsille ja nuorille

”Haluamme kustantaa tämän kirjan lisätäksemme suomalaisten tuntemusta ukrainalaisista ja tukeaksemme ukrainalaista kulttuuria ja kustantamoyhteisöä sodan keskellä”, toteaa Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Mariam Naiemin kirjoittama ja Julija Vusin ja Ivan Kypibidan kuvittama Pitkän sodan lyhyt historia on sodan monimutkaista luonnetta tutkiva sarjakuva, joka käy läpi Venäjän ja Ukrainan välistä historiaa keskiajalta nykypäivään. Teos korostaa konfliktien pysyvää luonnetta, poliittisia juuria ja yhtäläisyyksiä eri aikoina. Historiallisen narratiivin ohella kirjassa tarkastellaan myös tavallisten ukrainalaisten arkea käynnissä olevan sodan keskellä, mistä kirja on omanlaisensa dokumentti: se on kirjoitettu, kuvitettu ja taitettu Ukrainassa sodan aikana.

Sota on jatkunut jo kohta kolme vuotta, mutta siitä huolimatta kulttuurielämä ja kirjojen kunnianhimoinen kustannustoiminta Ukrainassa jatkuu. Helsingissä hiljattain vierailleet Vydavnytstvo-kustantamon perustajat Eliash Strongowski ja Liliia Omelianenko kertovat tilanteestaan:

”Sota on muuttanut monia asioita – ensinnäkin on pitänyt sopeutua jatkuvaan stressiin, pommituksiin ja sähkökatkoihin. Varsinkin sodan alussa monet työntekijämme olivat niin loppuun palaneita, että eivät kyenneet tekemään töitä. Ulkomaisen rahaliikenteen, kuten royaltien, hoitaminen vaikeutui. Kirjapainoja, kirjakauppoja ja jakelukeskuksia pommitettiin. Sodan ensimmäisinä kuukausina myös kirjojen kysyntä romahti.

Me, kuten muutkin ukrainalaiset kustantajat, olemme motivoituneita tekemään töitä, ja kustannusala onkin toipunut ja kasvanut nelin-viisinkertaiseksi verrattuna laajamittaista hyökkäystä edeltäneeseen tilanteeseen. Tähän on merkittävästi vaikuttanut venäläisten tuotteiden poistuminen markkinoilta. Ukrainalainen kirjallisuus kiinnostaa, ja markkinalla on nähty jopa yli 100 000 kappaletta myyviä teoksia – mitä ei olisi voitu kuvitellakaan ennen sotaa.”

”Me Tammessa olemme tukeneet ukrainalaisia kustantajakollegoja alusta saakka. Julkaisimme vuonna 2022 teoksen Maja ja ystävät ja 2023 Ilmahälytysten lapset. Näiden teosten avulla olemme tähän mennessä keränneet jo 50 000 euroa, jotka on toimitettu lyhentämättömänä Unicefin kautta perille. Sota pitkittyy, mutta me emme saa unohtaa”, painottaa Saara Tiuraniemi.

Mariam Naiem on afganistanilaistaustainen ukrainalaisaktivisti, joka on opiskellut kulttuurintutkimusta. Hän luennoi, opettaa ja kirjoittaa kulttuuriin liittyvistä aiheista. Naiem haluaa välittää maailmalle tietoa Ukrainasta ja toimia siltana kansainvälisen yleisön ja ukrainalaisten välillä. Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alusta lähtien hän on yrittänyt saada kansainvälisen yhteisön ymmärtämään Venäjän ja Ukrainan välisen sodan kulttuurista kontekstia, erityisesti konfliktin kolonialistisia ja rodullisia ulottuvuuksia sekä käytäntöjä suhteessa Ukrainaan ja muihin Venäjän kolonisoimiin kansoihin.

Julija Vus ja Ivan Kypibida ovat ukrainalaisia kuvittajia ja sarjakuvataiteilijoita. He asuvat ja työskentelevät Lvivissä.

Pitkän sodan lyhyt historia ilmestyy Eero Balkin suomentamana 22.8.2025. Ukrainan itsenäisyyspäivää vietetään sunnuntaina 24.8.

Haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Johanna Harkkila, puh. +358 41 449 7274, johanna.harkkila@tammi.fi

Kustantaja Saara Tiuraniemi, puh. +358 40 087 3335, saara.tiuraniemi@tammi.fi

Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus@tammi.fi