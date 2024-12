Kuule Islannin Noitarannikon jylhä kutsu – Seppo Mustaluodon ja Tjörvi Einarssonin Hylkeenmetsästäjä aloittaa toiminnantäyteisen jännärisarjan

Islannin Noitarannikolta löytyy erikoisella tavalla ammuttu mies. Vainajan hampaita on hoidettu aikoinaan rautaesiripun takana, ja poliisissa herää epäilys, onko uhri venäläinen myyrä.

Pomonsa nopeita tulkintoja karsastava rikostutkija Reimar saa avukseen SUPOn etsivän Antti Korhosen. Rauhallinen suomalaiskollega ymmärtää paitsi tiedustelutoimintaa myös Reimarin aviohuolia. Samalla kun miesten välille rakentuu luottamus, kaikki se, mitä he luulivat tapauksesta tietävänsä, murenee silmien edessä.

Seppo Mustaluodon ja Tjörvi Einarssonin yhteistyöromaani on yhdistelmä kansainvälistä toimintaa ja perinpohjaista paikallistuntemusta. Molemmat kirjailijat tuovat tarinaan oman erikoisosaamisensa: Tjörvi Einarsson on entinen Islannin poliisin erikoisyksikön Vikingin jäsen, joka tuntee poliisityön ja Islannin karun kauneuden. Seppo Mustaluoto puolestaan on suomalaisen jännityskirjallisuuden konkari ja entinen ammattisotilas ja lainvalvontaviranomainen. Molemmilla on taustaa erikoisjoukoissa, ja toisensa kirjailijakaksikko on tavannut ensimmäisen kerran Saksan erikoisjoukkotapahtumassa vuonna 2010. Reimar-sarjan uskottavuus nojaakin kirjailijoiden omaan kokemukseen erikoisjoukkojen vaativista tehtävistä ja rikostutkinnan todellisuudesta.

Hylkeenmetsästäjä julkaistaan 9.1.2025.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Markus Niemi.

