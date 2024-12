Timo Puroviita johtamaan A-Insinöörien suunnittelupalveluja datakeskuksille

Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörien datakeskussuunnittelun johtajaksi on nimitetty 1.11.2024 alkaen insinööri Timo Puroviita. Vaativien tietokonesalitilojen erikoisosaajana tunnettu Puroviita siirtyy tehtävään Rambollista, missä hän on viimeksi toiminut datakeskuspalvelujen osastopäällikkönä.

A-Insinöörit tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista datakeskusten suunnitteluun arkkitehti- ja rakennussuunnittelusta mekaniikka- ja sähkösuunnitteluun, ja yhtiö toimii rakennuttajakonsulttina lukuisissa Suomessa käynnissä olevissa datakeskushankkeissa.

– Tavoitteenamme on kasvattaa segmenttiä ja tarjota yhden luukun kautta kaikki konsultointi datacentereille. Palvelinkeskustilojen suunnittelu on vaativaa suunnittelua, missä kriittisiä tekijöitä ovat toimintavarmuus, energiaystävällisyys sekä skaalautuvat, hukkalämmön hyödyntävät ratkaisut. Rakennuttamisosaaminen on elintärkeä osa kokonaispakettia, ja siinä A-Insinöörit kuuluu jo Suomen markkinajohtajiin, Timo Puroviita toteaa.

– Erityisosaamisen lisäksi kansainvälisissä hankkeissa toimiminen edellyttää ketteryyttä ja suoraviivaista, nopeaa päätöksentekoa. A-Insinöörien mutkaton toimintakulttuuri, mahdollisuus itse vaikuttaa tekemiseen ja toteuttaa laadukasta palvelua vetivät uuteen rooliin.

”Suomi elää datacenter-investoreja kiinnostavaa aikaa”

TeliaSonerallakin työurallaan työskennelleellä Puroviidalla on yli 20 vuoden kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä tietokonesalihankkeista. Hänen mukaansa Suomessa eletään palvelinkeskusinvestointien kannalta juuri nyt hyvin kiinnostavaa aikaa.

– Meillä on Euroopan halvin sähkö, talvella voidaan käyttää jäähdytyksessä ulkoilmaa hyväksi, ja Nato-jäsenyyden myötä poliittinen tilanne on stabiili. Tietotaito on korkeaa ja datacentereihin on helppo löytää työntekijöitä, toisin kuin monissa muissa maissa.

Puroviita muistuttaa, että datacenterit myös tarjoavat yhteiskunnalle monta asiaa.

– Työpaikkoja, tietoturvaa ja mahdollisuuksia hiilineutraalin sähkön saannille. Hukkalämmön talteenoton ohella myös datacentereiden mittava varavoimakapasiteetti voi tulla meille hyödyksi.