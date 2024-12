ABC Hirvaskankaan uudistus on valmis

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut vuonna 2007 avatun ABC Hirvaskankaan kokonaisvaltaisesti niin ilmeen kuin palvelukonseptien osalta. Liikennemyymälän ravintolauudistuksen lisäksi ABC-marketia on laajennettu ja sen valikoimat on päivitetty vastaamaan liikkuvan asiakkaan tarpeita. Marketin yhteydessä jatkaa sisustus- ja lahjatavaraliike Finnmari, joka on uudistuksessa saanut rinnalleen Moomin Arabian shopin sekä Fiskarsin tuotteita. Vuokralaisina jatkavat Alko ja Apteekki, myös OTTO-automaatti säilyy.





− Liikennemyymälän koko ilme ja sisustus on päivitetty uudistuksen aikana. Samalla olemme sujuvoittaneet asiakkaiden asiointia muun muassa lisäämällä ABC ravintolan yhteyteen pikakassat. Vanhat kalusteet ja värit ovat saaneet väistyä ja tilalle on rakennettu uusi raikas palveluilme, kiteyttää ABC Hirvaskankaan liikennemyymäläpäällikkö Olli Kinnunen.

Ravintolassa merkittävin muutos on perinteisen noutopöytäalueen vaihtuminen Buffetmaailmaksi. Buffetmaailma on ABC ketjun uuden konseptin mukainen ruokailukokonaisuus, joka sisältää ruokavaihtoehtoja moneen makuun ja eri tilanteisiin. Perinteisen noutopöydän lisäksi Buffetmaailmassa on tarjolla salaattipöytä, pizzaa, kebabia sekä aasialaisia makuja. Buffetmaailman juomavalikoimaa on laajennettu, ja aterian kruunuksi on tarjolla kahvia ja jälkiruokia.

Miljööuudistuksessa kokonaisuuden viimeistelee paikallisen Jukola Industriesin mittatilaustyönä toteuttama puupintainen tilataide, joka antaa Hirvaskankaalle uniikin ilmeen, pehmentäen ja täydentäen liikennemyymälän kokonaisuutta.

Piha-alueiden uudistustyöt viimeistellään kesän 2025 aikana

ABC Hirvaskangas on keskeisen sijaintinsa ja kattavan palvelutarjontansa ansiosta valtakunnallisesti suosittu taukopaikka niin vapaa-ajan matkaajille kuin erilaisille ryhmille ja raskaan liikenteen ammattilaisille.

− Liikkuvien asiakkaiden tarpeet on huomioitu myös uusituissa wc-tiloissa. Uutuutena on maksullinen, suihkulla varustettu premium-wc, jossa on reilusti tilaa esimerkiksi koko perheen peseytymishetkelle ja vaatteiden vaihdolle. Remontin yhteydessä myös ammattiautoilijoiden taukotiloja on uudistettu, Olli Kinnunen lisää.

ABC Hirvaskangas on merkittävä työllistäjä alueella, ja uudistukset parantavat huomattavasti työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja sitoutumista.

− ABC Hirvaskankaalla työskentelee vakituisesti yli 70 hengen työryhmä, joka lähes tuplaantuu kesäkaudella. Uudistuksen ansiosta työntekijöidemme työergonomia ja -viihtyvyys paranevat, kun toimintatapoja, laitteita ja taustatiloja on muokattu toimivammiksi. Työergonomia on huomioitu muun muassa säädettävissä kassapöydissä, Kinnunen jatkaa.

Uudistuksen myötä kiinteistön energiatehokkuutta on parannettu uusimmalla kylmätekniikkaa ja valaistusta. Kaikki liikennemyymälän kylmälaitteet on vaihdettu ovellisiin, hiilidioksidilla toimiviin malleihin. Energiatehokkuutta tehostaa myös katolla sijaitseva aurinkovoimala, joka tuottaa osan kiinteistön tarvitsemasta energiasta.



Remontin aikana on uudistettu myös liikenneaseman mittarikenttä ja käynnistetty ABC-latausaseman rakentaminen, joka valmistuu kesäksi 2025. Piha-alueen asfalttipintoja ja istutusalueita on uusittu laajasti, ja ne viimeistellään kevään 2025 aikana.