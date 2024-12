Influenssakausi lähestyy - moni riskiryhmään kuuluva ei ole vielä ottanut rokotetta

– A-influenssatapauksia on jo esiintynyt, mutta influenssakausi ei ole vielä alkanut. Rokotteita on runsaasti saatavilla riskiryhmiin kuuluville, joten nyt viimeistään on hyvä aika ottaa rokote. Kausi jatkuu usein kevääseen asti, joten vielä ensi vuoden puolellakin rokotteesta on hyötyä, infektiotautien ylilääkäri Silvia Grönroos-Pada kertoo.

Influenssa aiheuttaa riskiryhmään kuuluville, erityisesti iäkkäille, pienille lapsille, raskaana oleville ja perussairauksia sairastaville jälkitauteja, kuten keuhkokuumetta, joka usein johtaa sairaalahoitoon.

Terveydenhuollon kuormitus ja sairaalahoidon tarve voivat kasvaa merkittävästi, jos vaikeita, sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia on runsaasti samaan aikaan.

– Ottamalla suositellut rokotteet voimme jokainen vaikuttaa siihen, että kaikki saavat hyvää ja laadukasta hoitoa sitä tarvitessaan.

Influenssaan liittyvä kuolleisuus johtuu muun muassa bakteerin aiheuttamista jälkitaudeista tai perussairauden pahenemisesta. Influenssa lisää myös sydäninfarktin ja aivohalvauksen riskiä.

Influenssarokotuksen kanssa voi saada myös koronatehosterokotteen, jos kuuluu koronan riskiryhmiin.

– Rokotteen voi hyvin ottaa, vaikka olisi tietämättään jo sairastanut koronan tänä syksynä. Koronarokotus ei suojaa pitkään itse tartunnalta, mutta se suojaa tehokkaasti vaikealta taudilta.

Kenelle maksuton influenssarokote?

Raskaana oleville

Kaikille 65 vuotta täyttäneille

Kaikille 6 kk-6 vuoden ikäisille lapsille

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluville

THL: Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien influenssarokotukset

THL: Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien influenssarokotukset Varusmiespalveluksensa aloittaville miehille ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville naisille

Henkilöille, joilla on kohonnut riski saada lintuinfluenssatartunta

Influenssarokotuksen saavat maksutta myös asiakkaita ja potilaita hoitava henkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollossa, lääkintähenkilöstö sekä vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri.

Kenelle maksuton koronatehosterokote?

Raskaana oleville

Kaikille 65 vuotta täyttäneille

Yli 18-vuotiaille sairauden tai hoidon vuoksi vakavan koronataudin riskiryhmiin kuuluville

THL: Vakavan koronataudin riskiryhmät

Ensisijaisesti suositellemme digitaalista ajanvarausta

Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään digitaalista ajanvarausta: pohjanmaanhyvinvointi.fi/digitaalinen-ajanvaraus/

Huomioi, että Vaasassa aikuisia rokotetaan myös äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvoloissa.

Rokotusajan voi varata myös kuntakohtaisista rokotusnumeroista:

Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto: puh. 06 781 0330 ma, ke, pe klo 8–14

Kruunupyy, Teerijärvi ja Alaveteli: puh. 040 806 5700 ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs: puh. 06 218 4275 ti ja to klo 9–15

Vaasa: puh. 040 679 0680 ma, ke ja to klo 9–14

Vähäkyrö: puh. 040 512 3025 ma–pe klo 12–13

Laihia: puh. 040 184 0462 ma–to klo 14.30–15.30

Närpiö: puh. 06 218 7601 ma–pe klo 9.30–10

Kaskinen: puh. 045 129 5913 ma–to klo 13–15

Kristiinankaupunki: puh. 06 218 6012 ma–pe klo 8.30–9.30

Lasten rokotukset annetaan neuvolassa pohjanmaanhyvinvointi.fi/lastenneuvola tai kouluterveydenhuollossa pohjanmaanhyvinvointi.fi/kouluterveydenhuolto.

Lisätietoja rokotuksista löytyy: pohjanmaanhyvinvointi.fi/rokotukset