THL viikolla 51/2024

Ihmisen ja luonnon hyvinvointi kansallisen päätöksenteon tavoitteeksi – THL julkaisi ehdotuksen hyvinvointitaloudellisesta ohjausmallista 12.12.2024 02:00:00 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut ehdotuksen hyvinvointitaloudellisesta ohjausmallista ja seurantaindikaattoreista. Kyse on mallista, jonka avulla voidaan suunnitella politiikkatoimia ja seurata, millaisia vaikutuksia niillä on paitsi talouteen, myös sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Ohjausmalli tuo kestävyyden näkökulmaa esimerkiksi hallitusohjelman ja valtion budjetin laatimiseen. Mallissa ehdotetaan esimerkiksi tulevaisuusvaltuutetun nimeämistä sekä laajan kansalaiskuulemisen toteuttamista.