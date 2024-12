Varautumisen harjoittelu ja yhteensovittaminen keskiössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellisessa valmiustoimikunnassa

Alueellisessa valmiustoimikunnassa käsiteltiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämiä varautumiseen liittyviä kursseja ja harjoituksia. Ensi vuonna järjestetään maanpuolustuksen perus- ja jatkokursseja sekä erikoiskursseja. Kuntien valmiussuunnitteluun tarjotaan tukea erilaisten työpajojen avulla. Ensi vuoden keskeisenä teemana on väestönsuojelu. Varautumistoimintaa pyritään yhteensovittamaan maakunnallisten rakenteiden kanssa, ja tavoitteena on luoda aluehallintovirastolle ja eri toimijoille selkeä kokonaiskuva varautumisen toimenpiteistä. Tämä auttaa tarjoamaan toimijoille kattavaa tietoa ja tukea varautumisen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteisessä tilannekuvassa korostuivat taloushaasteet ja maailmantilanne

Alueelliseen valmistoimikuntaan osallistuvien organisaatioiden katsauksissa korostuivat henkisen kriisinkestävyyden haasteet, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden lisääntyminen sekä päihteiden käytön ja väkivallan kasvu. Maahanmuuton ja kotoutumisen osalta on tehostettu varautumista maailmantilanteen vuoksi. Poliisi painottaa edelleen kansalaisten valveutuneisuutta ja pyytää ilmoittamaan pienetkin häiriöt viipymättä.

Hyvinvointialueilla on kohdattu häiriöitä vedenjakelussa ja tietoliikenteessä, taloudellisia haasteita sekä vuodeosastojen niukkuutta. Valmiussuunnitelmia kehitetään nyt myös aktiivisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lämmin syksy aiheutti haasteita talvitulvien kanssa marraskuussa, mutta ne ratkaistiin onnistuneesti. Sähköpulan riski on pieni, mutta yrityksiä on muistutettu varautumaan vähentämällä sähkönkulutusta mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi sairauspoissaoloja ja ajoittaisia haasteita perusterveydenhuollossa on raportoitu.

Kansalaispulssissa huolta herättävät maailmantilanne

Kansalaispulssissa luottamus tulevaisuuteen on hieman heikentynyt 15–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Huolta on herättänyt Venäjän toiminta. Luottamus viranomaisiin on silti korkealla ja varsinkin koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmään luottaminen on kasvussa. Kansalaiset toivovat hallituksen kiinnittävän huomioita lähitulevaisuudessa erityisesti työllisyyden parantamiseen sekä laadukkaaseen koulutukseen ja varhaiskasvatukseen.



Kansalaisilta kysyttiin myös mielipidettä asumisesta maalla tai kaupungissa. Maaseudulle muuttamiseen houkuttelevia tekijöitä ovat erityisesti luonnonläheisyys, työ tai elinkeino, mahdollisuus asua väljemmin, yksityisyys sekä edullisemmat elinkustannukset.