Hedin Mobility Group ostaa Fordin maahantuonti- ja jakelutoiminnot Suomessa

Joulukuussa 2023 allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti Hedin Mobility Group AB on solminut sopimuksen Fordin Suomen kansallisen myyntiyhtiön hankinnasta Ford Motor Companylta. Yrityskauppa vaatii viranomaishyväksynnän ja se odotetaan saatettavan päätökseen vuoden 2025 toisella neljänneksellä.

Kaupan myötä Hedin Mobility Group ottaa vastuulleen Fordin henkilöautojen, kevyiden hyötyajoneuvojen sekä varaosien ja tarvikkeiden maahantuonnin ja jakelun Suomen markkinoilla.

Näin Hedin Mobility Group jatkaa kasvuaan merkittävänä Fordin eurooppalaisena kumppanina ja vahvistaa edelleen asemaansa johtavana eurooppalaisena jakelijana. Tällä hetkellä konserni toimii 13 autonvalmistajan maahantuojana ja/tai jakelijana useissa Euroopan maissa – mukaan lukien Fordin henkilöautot ja hyötyajoneuvot Ruotsissa sekä Ford F-150 Euroopan markkinoilla.

Hedin Mobility Group on Fordin jälleenmyyjä Ruotsissa, Suomessa ja Alankomaissa, edustaen merkkiä yhteensä 43 myyntipisteessä. Suomen markkinoilla Hedin Automotive toimii tällä hetkellä Fordin jälleenmyyjänä Helsingissä, Raisiossa, Espoossa, Porvoossa, Varkaudessa ja Porissa, kattaen 24 % Fordin myynnistä Suomessa. Fordilla on Suomessa yhteensä 34 jälleenmyyjää, 16 valtuutettua huoltoliikettä ja 4 varaosakumppania, ja vuonna 2024 yhtiö myy lähes 5 500 ajoneuvoa.

Anders Hedin, Hedin Mobility Groupin perustaja ja toimitusjohtaja, totesi:

"Ford on yksi suurimmista brändeistä konsernimme portfoliossa. Olemme erittäin innoissamme ja ylpeitä voidessamme viedä kumppanuutemme uudelle tasolle. Tavoitteenamme on vahvistaa entisestään Fordin läsnäoloa Suomen markkinoilla ja tarjota lisäarvoa sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Pyrimme myös kasvattamaan Ford Pron liiketoimintaa Suomessa keskittyen erityisesti hyötyajoneuvoihin."

Jon Williams, Ford Bluen ja Fordin Euroopan toimintojen General Manager, kommentoi:

"Hedin Mobility Group on erittäin kokenut ajoneuvojen maahantuoja ja jakelija. Yritys on vastannut onnistuneesti Ford -maahantuonnista ja jakelusta Ruotsissa vuodesta 2021 lähtien. Olemme varmoja, että he luovat oikeat puitteet Fordin tulevalle kehitykselle ja menestykselle Suomessa."