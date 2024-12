Atte Harjanne Helsingin Vihreiden pormestariehdokkaaksi – “Vihreät tarjoavat valoisan näkymän Helsingin tulevaisuuteen”

“Ajassa, jossa Orpon hallitus leikkaa toimeentulosta, kulttuurista ja ilmastotoimista, Helsingin on tarjottava asukkailleen ja oikeastaan koko Suomelle luottamusta tulevaisuuteen. Me Vihreät haluamme olla rakentamassa tätä luottamusta kaikissa arjen kysymyksissä”, Harjanne linjaa, ja kiinnittää huomion myös Helsingin kestävään kasvuun tulevaisuudessa.

“Helsinki kasvaa, koska ihmiset haluavat asua täällä, ja hyvä niin. Kasvun mukana on varmistettava, että luonto on lähellä ja palvelut pelittävät – ja että Helsinki kantaa vastuunsa ilmastosta. Helsingin tulee olla mahdollisuuksien kaupunki ihan jokaiselle”, Harjanne sanoo.

Vihreät ovat vieneet Helsingin ilmastotavoitteita määrätietoisesti eteenpäin. Hanasaaren hiilivoimalan sulkeminen 2023 ja ensi keväänä suljettava Salmisaaren voimala ovat isoja askelia kohti hiilineutraalia Helsinkiä.

“Ilmastotavoitteista ei ole varaa tinkiä. Vuonna 2030 Helsingin on oltava hiilineutraali tavoitteensa mukaan. Tämä tarkoittaa myös viihtyisämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia”, Harjanne toteaa.

Harjanteen visiossa Helsinki on vuonna 2030 Suomen vetovoimaisin kaupunki ja kansainvälisten vertailujen kärjessä paikkana elää ja yrittää.

“Tavoitteemme on, että Helsinki tunnetaan sujuvista palveluista ja fiksuista hankinnoista, ja että kaupunki on haluttu työnantaja”, Harjanne sanoo.

Pormestarina Harjanne haluaa koota yhteen erilaisia näkemyksiä ja rakentaa luottamusta kaupungin päätöksentekoon.

“Haluan rakentaa vetovoimaista, ekologisesti kestävää, hauskaa ja turvallista Helsinkiä. Se tehdään yhdessä, rakentamalla luottamusta kaupunkiin ja tulevaisuuteen viisailla päätöksillä”, hän kertoo.

Harjanne voitti Helsingin Vihreiden neuvoa-antavan jäsenäänestyksen viiden ehdokkaan joukosta.

“Valituksi tuleminen näin kovasta rivistä ehdokkaita on iso kunnia. Hyvähenkinen ehdokasvaali on tehnyt meistä entistäkin valmiimman joukkueen kisaamaan kaupungin ykköspaikasta”, Harjanne iloitsee.

Atte Harjanne, 40, on toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Herttoniemessä asuva Harjanne on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ja hän on tutkinut aiemmin työkseen ilmastonmuutosta. Kuntapolitiikassa Harjanne on toiminut mm. HSY:n hallituksen varapuheenjohtajana ja parhaillaan hän on Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisää tietoa Atesta atteharjanne.fi.

Pormestariehdokas asetettiin Helsingin Vihreiden syyskokouksessa 14.12. neuvoa-antavan jäsenäänestyksen pohjalta. Äänioikeutettujen määrä äänestyksessä oli 1 864, joista 44,3 prosenttia äänesti.