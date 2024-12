Työolotutkimus: Jo joka kymmenes palkansaaja käyttää tekoälyä apuna työssään

Joka neljäs suomalainen on kokenut vainoamista 5.12.2024 08:11:53 EET | Tiedote

Joka kolmas (30 %) nainen ja joka viides (19 %) mies on kokenut vainoamista jossain vaiheessa elämäänsä. Vainoamista kokevat tyypillisimmin naiset ja alle 35-vuotiaat. Sekä naisten että miesten kokemassa vainoamisessa tekijä on tyypillisimmin mies. Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 -tutkimus osoittaa, että sekä parisuhteissa että niiden ulkopuolella tapahtuva vainoaminen on yleistä.