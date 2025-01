Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2025: Yrittäjien talouden kasvuodotukset ovat edelleen koetuksella

Viime vuoden Maakuntaennusteen vastauksissa ilmennyt toive paremmista ajoista saa pientä takapakkia vuoden 2025 Maakuntaennusteessa, vaikka yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuodotukset ovat nousseet toisena vuonna peräkkäin. Henkilöstömäärän kasvuodotukset laskevat kuitenkin tänä vuonna kolmatta vuotta peräkkäin ja investointiaikeetkin palasivat vuonna 2023 nähdylle ennätysalhaiselle tasolle.

Vuoden 2025 Maakuntaennusteessa liikevaihto-odotusten saldoluku* on 8 (muutos +3 yksikköä viime vuodesta), kannattavuusodotusten saldoluku -1 (muutos +4 yksikköä viime vuodesta), henkilöstön määrän odotusten saldoluku on 3 (muutos -1 yksikköä viime vuodesta) ja investointiaikeiden saldoluku on -13 (muutos -3 yksikköä viime vuodesta). Myönteisiä kasvunäkymiä voidaan Maakuntaennusteen tulosten perusteella odottaa viimevuotiseen tapaan yritysten liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehityksessä, kun saldoluvut ovat edelleen positiivisia. Kannattavuusodotukset ovat edelleen aavistuksen negatiiviset ja investointiaikeet syvällä pohjalukemissa.

Seutukuntakohtainen vertailu osoittaa, että paras vire taloudessa on tänä vuonna Turun seudulla, jossa erityisesti Liedossa ja Kaarinassa talouden kasvuodotukset ovat korkealla. Toimialoista selvästi muita paremmissa tunnelmissa on useiden aiempien vuosien tapaan tietotekniikka-ala.

– Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen pitkän aikavälin tuloksia tarkasteltaessa yrittäjien talouden kasvuodotukset näyttävät hyvin samanlaisilta kuin muina 2000-luvun epävarmoina vuosina. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että ekonomistit ennakoivat alkaneelle vuodelle talouden kasvua samalla kun Turun seudulla on myönteiset kasvuodotukset, jotka säteilevät koko maakuntaan, sanoo OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Yrittäjien esittämien arvioiden perusteella voidaan ennakoida, että myös tänä vuonna Yrittäjien jäsenyrityksissä syntyy Varsinais-Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja.

Maakuntaennusteen vastausten perusteella noin puolet varsinaissuomalaisista yrittäjistä valitsee pankkikumppanikseen Osuuspankin. Tärkeimpiä valintaperusteita pankkikumppanin valinnassa ovat henkilökohtaisen palvelun saatavuus, pankin luotettavuus ja joustavuus sekä henkilökohtaisen palvelun laatu. Heti näiden jälkeen tärkeimmäksi valintaperusteeksi nousee verkko- ja mobiilipalvelun laatu.

Maakuntaennusteen tuloksissa nousevat tänä vuonna esille myös yrittäjien erityiset huolenaiheet, joista suurin on kustannusten nousu. Merkittäviä yrityksen toimintaan vaikuttavia toimintaympäristötekijöitä ovat myös erilaiset kriisit ja osaavan työvoiman saatavuus.

– Yrittäjät ovat viime vuosina sopeutuneet parhaansa mukaan erilaisiin kriiseihin ja myllerryksiin. Pula osaavasta työvoimasta on ollut yrittäjien riesana jo vuosien ajan. Samaan aikaan palvelujen vienti on ohittanut perinteisen tavaraviennin. Teollisuusyritysten kasvun ohella Suomessa tulisi kääntää katse myös palveluyritysten kasvuun ja vientiin ja laatia palveluyritysstrategia. Pienten ja keskisuurten yritysten kasvun esteiden poistamista on jatkettava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti, toteaa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Vuoden 2025 Maakuntaennusteen tämänvuotiset tulokset kertovat myös, että yrittäjät arvioivat maakunnan yrittäjyysilmapiirin hieman viimevuotista heikommaksi, kun taas kunnan ja yritysten välisen yhteistyön yrittäjät arvioivat säilyneen koko maakunnan osalta yhtä hyvänä kuin viime vuonna. Yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi seutukunnaksi yrittäjät ovat arvioineet Loimaan seudun, kun taas kunnan ja yritysten välisen yhteistyön yrittäjät ovat arvioineet parhaaksi Turunmaalla. Yrittäjien arvioissa paras kunta sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yritysten välisen yhteistyön sujuvuudessa on viimevuotiseen tapaan Lieto.

Tutustu vuoden 2025 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen e-julkaisuun: https://www.e-julkaisu.fi/varsinais-suomen-maakuntaennuste-2025 ja www.maakuntaennuste.fi

*Maakuntaennusteessa on tulosten esittämisessä käytetty prosenttiosuuksien ja niiden muutosten lisäksi saldolukuja. Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella -100 ja +100 välillä. Positiivinen saldoluku tarkoittaa optimistista ja negatiivinen saldoluku pessimististä talousnäkymää.