Hoida haltijan vaihdos Ruokaviraston koirarekisteriin luovutuksen yhteydessä

Aluehallintovirasto on huomannut, että ensirekisteröinnin jälkeen haltijan vaihdos jää usein kesken. Useissa tapauksissa kasvattaja on rekisteröinyt pennun ja aloittanut haltijan vaihdoksen luomalla varmenteen, mutta uusi omistaja tai haltija ei ole viimeistellyt prosessia siirtämällä koiraa omiin nimiinsä. Haltijan vaihdos tulee tehdä aina, kun koiran haltijuus vaihtuu pysyvästi tai yli kolmen kuukauden ajaksi, esimerkiksi myynnin, lahjoituksen tai luovutuksen yhteydessä. Tämä prosessi varmistaa, että rekisterissä olevat tiedot pysyvät ajantasaisina ja oikeat henkilöt kantavat vastuun koirasta.

Koiran ostaja on velvollinen kuukauden sisällä tekemään loppuun haltijan vaihdoksen joko saamallaan varmenteella, tai jos kasvattaja ei ole ilmoittanut koiraa koirarekisteriin, suoraan koirarekisteriin ilmoittamalla.

Aluehallintovirasto suosittelee, että kasvattaja antaa varmenteen uudelle haltijalle tai omistajalle, eikä luovuta koiraa ennen kuin haltijan vaihdos on tehty loppuun.

Haltijan vaihdoksen hoitaminen ajoissa on kaikkien osapuolten etu. Tieto oikeasta koiran haltijasta on tärkeää esimerkiksi oikeudellisissa tilanteissa tai onnettomuuksien sattuessa. Rekisteristä löytyvä ajantasainen haltijatieto on myös olennaista silloin, jos koira katoaa tai varastetaan, sillä se nopeuttaa haltijan löytymistä. Aluehallintovirasto suosittelee, että koira ostetaan vain sellaisilta kasvattajilta, jotka ovat ilmoittaneet koiransa Ruokaviraston koirarekisteriin.

Paras hetki hoitaa haltijan vaihdos on heti koiran luovutuksen yhteydessä, jolloin tiedot ovat ajantasaiset.

Lainsäädännöllistä taustaa haltijan vaihdokseen

Koiran ilmoittaminen Ruokaviraston koirarekisteriin perustuu lakiin eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä ja siitä on säädetty tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Lainsäädännön mukaan jokaisella koiran haltijalla on velvollisuus ilmoittaa hallinnassaan olevien koirien tiedot rekisteriin.

Aluehallintovirasto tulee valvomaan tehostetusti ensirekisteröintejä vuonna 2025.



Lisätietoja: