Siltalan kevät 2025: ajankohtaista tietokirjallisuutta ja korkeatasoista kaunokirjallisuutta

Kotimainen kaunokirjallisuus

Marjo Heiskasen uusin romaani Magdan aaria vie maailmankuulun oopperadiivan vanhuuden päiviin. Polveilevassa monologissa Marjo Heiskanen kuvaa tulisen La Magdan tien. Diktatuurin varjostamasta lapsuudesta ura vie huipulle ja sitten limboon: canceloitu taiteilija ajautuu totaaliseen paitsioon. Teos jatkaa Marjo Heiskasen monipuolisen tuotannon muusikkojen maailmaa ja taiteen tilaa syväluotaavaa juonnetta.

Ilmestyy tammikuussa.

***

SIIS NIIN, suuri ihmetys on kirjailija Maria Matinmikon runoesseekokoelma. Se on teos kirjoittamisesta, lumoutumisesta, taaksepäin katsomisesta, peloista ja todellisuuden yhteismitattomuuksista. Teoksen valokuvat ovat Maria Matinmikon, maalaukset ja piirrokset kuvataiteilija Sami Jalosen.

Matinmikon edellinen teos Valohämy (Siltala & Parvs 2023) voitti Eliel Aspelin -palkinnon vuoden parhaana taidekirjana ja oli ehdolla myös Botnia-palkinnon saajaksi.

Ilmestyy toukokuussa.

***

Novellikokoelma Sairastapauksia on Loviisa Pihlakosken esikoisteos, joka luotaa elämää sairauden ja kuoleman varjossa. Novellit kysyvät, mitä itsessämme ja elämässämme peitämme, minkä taakse piiloudumme ja milloin mieli alkaa näytellä rooliaan ruumiissa. Vakavien, traagistenkin aiheiden seassa kukkii taidokkaan vähäeleinen huumori.

Ilmestyy huhtikuussa.

***

Harry Salmenniemen romaanitrilogia täydentyy: Valohammas on todistusvoimainen teos elämän tärkeimmistä asioista, puheen ja sanojen merkityksestä, helteen läkähdyttävyydestä, kyselyiästä ja rakkaudesta. Se kuvaa erityisen elämänvaiheen, jossa perhearki on totta ja valvetta, työelämä unta ja valhetta. Trilogian aiemmat itsenäiset osat ovat Varjotajunta (2023) ja Sydänhämärä (2024).

Ilmestyy tammikuussa.

***

Rakastetun Aulikki Oksasen runokokoelma Helise, taivas! Valitut runot 1964–2024 on julkaistu korjattuna ja täydennettynä laitoksena vuonna 2024, joka on ollut Aulikki Oksasen ja hänen runoutensa juhlavuosi. Kirjailija itse täytti 80 vuotta, ja teokseen valitut runot esittelevät kattavasti Oksasen tuotantoa 60 vuoden ajalta. Painos sisältää yhteensä seitsemän uutta, kokoelmissa aiemmin julkaisematonta runoa.

Ilmestynyt syksyllä 2024.

***

Käännetty kaunokirjallisuus

Elisa Shua Dusapinin toinen romaani Pachinko-kuulat käsittelee perhesuhteita, identiteettiä, toiseutta ja vieraantumista. Sveitsissä kasvanut Claire viettää elokuuta isovanhempiensa luona helteisessä Tokiossa, missä Korean sotaa ja Japanin miehitystä vuosikymmeniä aiemmin paennut pariskunta pyörittää nuhjuista pachinko-pelihallia. Kielten, kulttuurien ja sukupolvien väliset muurit kohoavat korkeina.

Elisa Shua Dusapinin ensimmäinen romaani Sockho talvella (2016, suomeksi 2023) voitti ilmestyessään neljä kirjallisuuspalkintoa. Anu Partasen suomennos sai parhaan ranskankielisen käännöskirjan (2021–2023) Maurice de Coppet -palkinnon. Anu Partanen on suomentanut myös Pachinko-kuulat.

Ilmestyy tammikuussa.

***

Daniel Kehlmannin Ohjaaja on romaani taiteesta, vallasta ja moraalisista valinnoista. Weimarin Saksan kuuluisa elokuvaohjaaja G. W. Pabst pakenee natsien valtaannousua Hollywoodiin, mutta ura ei lähde lentoon. Pabst palaa Eurooppaan, jossa natsihallinto alkaa painostaa häntä propagandan palvelukseen. Alkaa faustinen kaupankäynti, jonka panoksena ovat Pabstin ura, perhe ja omantunnon puhtaus.

Daniel Kehlmann on elävistä saksalaiskirjailijoista arvostetuimpia. Kehlmann on palkittu merkittävimmillä saksalaisilla kirjallisuuspalkinnoilla sekä ollut mm. Booker-palkintofinalistina.

Ilmestyy maaliskuussa, suomentanut Tuulia Tipa.

***

Jännityskirjallisuuden ystäville ilouutinen: Guillaume Mussolta ilmestyy uusi romaani Joku toinen. Luksusjahti ajelehtii Lérinsin saarten välissä Cannesin rannikolla. Veneen keulassa makaa Oriana Di Pietro, upporikkaan milanolaisen perheen perijätär, raa’an hyökkäyksen kohteeksi joutuneena. Viruttuaan kymmenen päivää koomassa hän kuolee. Kuka tappoi Orianan?

Guillaume Musso on jo vuosia ollut Ranskan suosituin kirjailija. Mussolta on aiemmin suomennettu teokset Tyttö ja yö (2023), Kirjailijoiden salattu elämä (2024) ja Elämä on romaani (2024).

Ilmestyy maaliskuussa, suomentanut Anna Nurminen.

***

Maria Stepanovan Kadoksiin on unenomainen pienoisromaani kotimaastaan ja kielestään vieraantuneesta kirjailijasta. Kirjailija M. on joutunut lähtemään hyökkäyssotaa käyvästä kotimaastaan ja asettunut kaupunkiin B. Kirjailijaa vaivaa ahdistus ja häpeä kotimaastaan. Oma äidinkieli viruu suussa kuin puolikuolleena.

Maria Stepanova on Berliinissä asuva kirjailija ja journalisti. Stepanovan esikoisromaania Muistin muistolle (suom. Mika Pylsy) ylistettiin ilmestymisvuotensa suurimmaksi kirjallisuustapaukseksi Venäjällä ja se voitti Venäjän tärkeimmän kirjallisuuspalkinnon Bolshaja knigan. Kadoksiin on toinen Stepanovalta suomennettu teos.

Ilmestyy tammikuussa, suomentanut Arja Pikkupeura.

***

Robert Thorogoodin Thamesjoen murhat -sarja saa uuden osan. Myrkkyjen kuningatar on taattua Thorogoodia: hyväntuulista cosy crimea, joka koukuttaa lukijansa ja on hatunnosto Agatha Christielle. Geoffrey Lushington, Marlowin pormestari, kuolee äkillisesti kesken kaupunginvaltuuston kokouksen. Kun hänen kahvikupistaan löytyy jälkiä ukonhatusta – joka tunnetaan myös myrkkykuningattarena – poliisi ymmärtää hänen joutuneen murhatuksi.

Thorogoodilta on suomennettu aiemmin kaksi teosta, Thamesjoen murhat (2022) ja Kuolema kylässä (2023). Lisäksi hän on käsikirjoittanut Suomessakin suosittua Murha paratiisissa -televisiosarjaa.

Ilmestyy tammikuussa, suomentanut Hilkka Pekkanen.

***

Tietokirjallisuus

Pulitzer-voittaja Anne Applebaumilta julkaistaan ajankohtainen teos itsevaltaisten johtajien noususta 2000-luvulla. Autokratia Oy osoittaa, miten nykyisten autokratioiden toiminta perustuu kehittyneisiin kansainvälisiin verkostoihin, jotka hyödyntävät valvontatekniikoita, rahoitusrakenteita ja ammattimaisia propagandanlevittäjiä ja toimivat useiden eri hallintojen kesken.

Applebaumilta on aiemmin suomennettu teokset Punainen nälkä – Stalinin sota Ukrainassa (2018), Demokratian iltahämärä – Autoritaarisuuden viettelevä kiusaus (2020) ja Gulag – Vankileirien saariston historia (2022).

Ilmestyy tammikuussa, suomentanut Markku Päkkilä.

***

Antti Blåfieldin ja Erja-Outi Heinon kirja Puola on samaa maata on suomalainen tutustumismatka Puolaan. Se etsii jakautumisen juuria historiasta, piirtää kuvan polarisaatiosta tässä ajassa ja kysyy Puolan kokemukseen nojaten, miten sen voi välttää.

Ilmestyy helmikuussa.

***

Spirit of Helsinki osallistui Ocean Globe Race 2023 -maailmanympäripurjehduskilpailuun ja teki suomalaista purjehdushistoriaa sijoittumalla kilpailussa toiseksi. Jussi Evinsalon tietokirja Spirit of Helsinki - Meren kutsuun on vastattava purjehtii aluksen mukana usean miehistön jäsenen kokemuksen kautta. Kirja nostaa myös kotiin jäävän osapuolen esille.

Ilmestyy tammikuussa.

***

Satu Hassin muistelmateos Uhma ja intohimo kattaa noin 40 vuotta historiaa ja elämää. Hassi on seurannut näköalapaikalta vihreän liikkeen ja puolueen kehitystä sekä hallitusneuvottelujen ja kansainvälisten ilmastoneuvottelujen draamaa. Rinnan politiikan pyörteiden kanssa kulkee yksityiselämä.

Ilmestyy maaliskuussa.

***

Juha Kauppisen Kertomus Maasta kohdistaa katseensa hiilenkierron ja maapallon elollisen luonnon kiehtoviin yhteyksiin. Esiin nousee koko ihmiskunnan tulevaisuus. Kirja on trilogian itsenäinen kolmas osa, jatkoa palkituille, suomalaista kertovaa tietokirjallisuutta uudistaneille teoksille Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista (2019) ja Heräämisiä – kuinka minusta tuli luonnonsuojelija (2021).

Ilmestyy huhtikuussa.

***

Henrik Meinanderin Helsinki - Erään kaupungin historia on elegantti yleisesitys Helsingin historiasta. Teos esittelee tavallisten helsinkiläisten elämää, arkkitehtuuria, politiikkaa ja kulttuuria. Meinander nostaa esiin kiehtovia yksityiskohtia Helsingin dramaattisesta historiasta ja palaa usein siihen, kuinka voimakkaasti Helsingin kohtaloa on muovannut kaupungin välitön sijainti meren rannalla.

Ilmestyy tammikuussa.

***

Katja Pantzarilta ilmestyy jälleen uusi, hieno englanninkielinen kirja Helsinkiin tutustuville matkaajille. Helsinki by Sauna toimii sekä matkaoppaana Helsingin monipuoliseen saunakulttuuriin että kauniina, runsaasti kuvitettuna matkamuistona.

Ilmestyy huhtikuussa.

***

Arvostetun historiantutkijan Timothy Snyderin teos Vapaudesta haastaa totutut käsityksemme vapaudesta. Snyderin mukaan vapaus on perustavan tärkeä arvo, joka mahdollistaa kaikki muut arvot. Vapaus kuitenkin ymmärretään usein liian kapeasti, ja tämä johtaa meitä ongelmiin. On virhe määritellä vapaus vain negatiivisesti, vapautena jostakin. Vapaudella on oltava myös positiivinen sisältö ja tulkinta. Kirja syventää ymmärrystämme vapauden ehdoista, auttaa hahmottamaan demokratian kriisiä ja antaa eväitä tulevaisuuden politiikan muotoiluun.

Ilmestyy huhtikuussa, suomentanut Tommi Uschanov.

***

Erkki Tuomiojan kaksoiselämäkerta Eino ja Mauno Pekkala – Sosialidemokratian ja kommunismin välissä pyrkii tarjoamaan aiempaa laajemman kuvan Pekkalan veljeksistä ja heidän poliittisista uristaan. Mauno Pekkala on yksi harvoista Suomen pääministereistä, joista ei ole aiemmin tehty elämäkertaa, vaikka hänen pääministerikauttaan onkin käsitelty lukuisissa muistelmateoksissa ja tutkimuksissa.

Ilmestyy helmikuussa.

***

