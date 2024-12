Uusi Lidl avataan Vantaan Jokiniemessä

Vantaan Lidl-myymäläverkosto tiivistyy Jokiniemen uuden myymäläavauksen myötä. Uuden toimistorakennuksen kivijalkaan rakennettu myymälä palvelee keskeisellä sijainnilla Tikkurilan juna-aseman läheisyydessä alueen asukkaita ja työssäkäyviä.

Jokiniemen myymälä on uusimman Lidl-ilmeen mukainen, värimaailmaltaan vaalea ja raikas myymälä. Tilavassa myymälässä asiointiin tuo mukavuutta leveät käytävät sekä opasteet. Myymälästä löytyy rakastettu paistopiste herkkuineen sekä tutut kotimaiset tuotteet ja kansainväliset herkut.

– Meitä on toivottu ja odotettu Tikkurilan suunnalle jo pitkään, joten on hienoa päästä palvelemaan vantaalaisia asiakkaita uudessa myymälässä! Olemme panostaneet myymälässä siihen, että kaupassakäynti on mahdollisimman sujuvaa ja miellyttävää. Esimerkiksi kiireisempien asiakkaidemme ostoksilla käymistä sujuvoittavat myymälässä olevat pikakassat, kertoo myyntipäällikkö Henrik Löfving.

Myyntipinta-alaa tilavassa ja valoisassa Lidlissä on noin 1400 m2. Autolla ostoksille saapuvien asiakkaiden käytössä on maksuton parkkihalli. Asiakkaiden verkko-ostoksia varten myymälässä on Pakettipisteen automaatti, johon on mahdollista tilata muun muassa Matkahuollon, PostNordin sekä DHL Expressin paketteja. Käteisen rahan tarpeessa asiakas voi puolestaan suunnata myymälästä löytyvälle Nosto-käteisautomaatille.

Asiakkaita palvelee noin 20 kaupan alan ammattilaista ja myymäläpäällikkönä toimii Janina Hassinen.

– Viime viikot ovat olleet touhuntäyteisiä, kun olemme tiimin kanssa laittaneet paikkoja kuntoon avajaisia varten. Odotamme jo kovasti, että pääsemme ottamaan asiakkaat vastaan ja nauttimaan avajaistunnelmasta ja toivotammekin vantaalaiset tervetulleiksi meille! Hassinen sanoo.

Lidl Vantaa-Jokiniemi

Aukioloajat: ma-la 7-22, su 9-22

Osoite: Lauri Korpisen katu 9, 01370 Vantaa