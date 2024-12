Kokoomuksen Jukkola: Oppositio jatkaa Marinin hallituksen velkalinjalla

”Velkaantumiskehityksen hillintä on Orpon hallituksen talouspolitiikan keskiössä. Se on lupauksemme tuleville sukupolville siitä, että haluamme jättää myös heille turvallisen maan ja hyvinvointivaltion palveluineen. Tähän talouden tasapainottamistyöhön olemme sitoutuneet ja sen me myös teemme”, Jukkola aloittaa.

Suomen talouden tilanteessa on näkyvissä merkkejä paremmasta. Esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri kertoo yritysten näkemysten parantuneen.

”Olemme saaneet lukea uusista investoinneista, joita kaavaillaan ympäri Suomen. Esimerkiksi kotiseudulleni Kokkolaan on kaavailtu jopa 1500 ihmistä työllistävää alumiinituotantolaitosta”, Jukkola jatkaa.

”Nämä uutiset kertovat ennen kaikkea luottamuksesta Suomeen ja tulevaisuuden uskosta. Onkin hienoa, että Orpon hallitus on pitänyt määrätietoisesti huolta maamme kilpailukyvystä, oli kyse sitten luvituksen sujuvoittamisesta, työmarkkinoista tai veropolitiikasta”, Jukkola sanoo.

Jukkola muistuttaa, että sopeutustoimien keskellä hallitus tekee myös merkittäviä panostuksia muun muassa koulutukseen ja turvallisuuteen.

”Puolustusvoimien rahoitusta lisätään. Poliisin resurssit turvataan ja etenemme kohti hallituksen tavoitetta poliisien määrän kasvattamisesta 8000:een poliisiin. Huolehdimme myös huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta, ne ovat koko kriisinkestävyytemme ytimessä”, Jukkola painottaa.

Jukkola hämmästelee SDP:n talouslinjan tempoilua.

”Olette täällä salissa kovaan ääneen vastustaneet lähes kaikkia hallituksen sopeutustoimia. Kun teidän tuli aika laittaa selkeästi eurot paperille siitä, mistä säästetään ja mihin panostetaan, ette löytäneet tälle vuodelle päätetyistä säästöistä käytännössä mitään peruttavaa”, Jukkola ihmettelee.

”SDP:n tuuliviirilinja jatkui viime viikolla, kun varapuheenjohtajanne suulla ilmoitettiin, että valtion velkaantuminen ei enää olisikaan akuutti ongelma. Päinvastoin, velkaa voitaisiin kuulemma ottaa jopa lisää. Marinin hallituksen velkalinja näyttää elävän vahvana oppositiossa”, Jukkola päättää.

--

Alla kokonaisuudessaan kansanedustaja Janne Jukkolan pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro vuoden 2025 talousarvion palautekeskustelussa. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Vuoden 2025 budjettia on valmisteltu haastavassa julkisen talouden tilanteessa. Pitkään jatkuneen velkaantumisemme vuoksi käytämme ensi vuonna yksistään valtion velan korkomenoihin enemmän rahaa kuin poliisin ja rajavartiolaitoksen menoihin yhteensä.

Velkaantumiskehityksen hillintä onkin Orpon hallituksen talouspolitiikan keskiössä. Se on lupauksemme tuleville sukupolville siitä, että haluamme jättää myös heille turvallisen maan ja hyvinvointivaltion palveluineen. Tähän talouden tasapainottamistyöhön olemme sitoutuneet ja sen me myös teemme.

Arvoisa puhemies

Hallituksen hyväksymä yhteensä 9 miljardin euron sopeutusohjelma on täysin välttämätön Suomen velkakierteen katkaisemiseksi. Ennusteiden mukaan tuon sopeutuksen täysimääräinen toimeenpano riittäisi velkaantumisvauhdin taittamiseen tällä vaalikaudella.

Lyhyen aikavälin sopeutustoimien lisäksi hallitus uudistaa myös taloutemme rakenteita perusteellisesti. Esimerkiksi hallituksen uudistukset työmarkkinoille ovat tärkeitä koko Suomen menestykselle. Työllisyysasteemme on edelleen merkittävästi jäljessä mm. Ruotsia ja Tanskaa, joissa vastaavat uudistukset on tehty jo yli vuosikymmen sitten.

Erityisen hieno uudistus on tässä salissa äskettäin hyväksytty paikallisen sopimisen edistäminen. Paikallinen sopiminen mahdollistuu näin tuhansille uusille yrityksille. Pitkään odotettu uudistus saatiin nyt viimeinen maaliin.

Arvoisa puhemies,

julkisen talouden vakavasta tilasta huolimatta taloudessamme on näkyvissä merkkejä paremmasta. Elinkeinoelämän suhdannebarometri kertoo yritysten näkemysten talouden tilasta parantuneen ja teollisuuden tilaukset ovat kasvussa. Lisäksi olemme saaneet lukea uusista investoinneista, joita ympäri Suomen kaavaillaan. Esimerkiksi kotiseudulleni Kokkolaan on kaavailtu jopa 1500 ihmistä työllistävää alumiinituotantolaitosta.

Nämä uutiset kertovat ennen kaikkea luottamuksesta Suomeen ja tulevaisuuden uskosta. Onkin hienoa, että Orpon hallitus on pitänyt määrätietoisesti huolta maamme kilpailukyvystä, oli kyse sitten luvituksen sujuvoittamisesta, työmarkkinoista tai veropolitiikasta. Erityisesti mittavat panostukset tutkimus ja kehitystoimintaan ovat avainasemassa kasvun kannalta.

Arvoisa puhemies,

hallitus on vaikeiden aikojen keskellä panostanut kaikkein tärkeimpiin asioihin. Olemme halunneet varmistaa, että jokaisella suomalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen. Koulujen vuosiviikkotuntien määrä kasvaa ensi vuonna kolmella ja vahvistamme oppimisen tukea.

Ensi vuoden budjetissa turvataan vahvasti myös resurssit maamme turvallisuudesta huolehtimiseen. Puolustusvoimien rahoitusta lisätään. Poliisin resurssit turvataan ja etenemme kohti hallituksen tavoitetta poliisien määrän kasvattamisesta 8000:een poliisiin. Huolehdimme myös huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta, ne ovat koko kriisinkestävyytemme ytimessä.

Arvoisa puhemies,

syksyn aikana on ollut hämmentävää seurata pääoppositiopuolue SDP:n talouspolitiikan tempoilua. Olette täällä salissa kovaan ääneen vastustaneet lähes kaikkia hallituksen sopeutustoimia. Kun teidän tuli aika laittaa selkeästi eurot paperille siitä, mistä säästetään ja mihin panostetaan, ette löytäneet tälle vuodelle päätetyistä säästöistä käytännössä mitään peruttavaa.

SDP:n tuuliviirilinja jatkui viime viikolla, kun varapuheenjohtajanne suulla ilmoitettiin, että valtion velkaantuminen ei enää olisikaan akuutti ongelma. Päinvastoin, velkaa voitaisiin kuulemma ottaa jopa lisää. Marinin hallituksen velkalinja näyttää elävän vahvana oppositiossa.

Arvoisa puhemies,

budjetista keskusteltaessa puhutaan usein siitä, paljonko rahaa johonkin kohteeseen käytetään. Tärkeämpää olisi kuitenkin keskittyä siihen, miten rahaa käytetään. Hallinnon ja koko julkisen sektorin tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen on keskeisiä tavoitteitamme. Julkista rahaa on kyettävä käyttämään entistä tehokkaammin ja läpinäkyvämmin. Veronkantoon liittyy lupaus siitä, että yhteiset rahamme käytetään juuri siihen, mitä varten ne on kerätty. On aika pitää kiinni siitä lupauksesta.