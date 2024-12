Tiedeilta Tieteen päivillä 2025: Lukeminen on portti ihmisyyteen – lukumotivaation nousu vaatii uusia oivalluksia

Uudet teknologiat muuttavat lukemista ja lukutaitoa. Tiedeillassa keskustellaan siitä, mitä hyötyä perinteisestä, syventyvästä printtitekstien lukemisesta ja ymmärtämisestä on. Lukeminen vaikuttaa monin tavoin ajatteluun, oppimiseen ja ihmisen hyvinvointiin.

Tiedeillassa lukemisen merkityksestä keskustelevat lukutaidon tutkija Minna Torppa ja aivotutkija Tiina Parviainen Jyväskylän yliopistosta sekä etenkin poikien ja miesten kanssa tekstitaitotyötä tekevä Aleksis Salusjärvi. Tiedeillan juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

Lukuinto on hiipunut Suomessakin. Lapset lukevat aiempaa vähemmän perinteisiä kirjoja, ja tutkimukset osoittavat lukutaidon heikentyneen. Myös aikuiset lukevat nyt vähemmän kuin aiemmin. Pojilla lukutaito jää heikoksi useammin kuin tytöillä – suunta on sama kuin monissa muissa maissa.

Tiedeillassa keskusteluissa etsitään ja esitetään ratkaisuja, joilla lukumotivaatiota voisi nostaa.



Jyväskylän yliopiston tiedeilta on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä (Seminaarinkatu 15) keskiviikkona 8.1.2025 kello 18-19.30. Tapahtuma on osa valtakunnallisten Tieteen päivien ohjelmaa. TiedeIlta on kaikille avoin ja sitä voi seurata myös suorana lähetyksenä YouTubessa.

Lue lisää illan asiantuntijoista: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/tieteen-paivat-2025-tiedeilta-lukeminen-on-portti-ihmisyyteen-lukumotivaation-nousu-vaatii